Снова вместе? Дженнифер Энистон отметила День благодарения вместе с бывшим мужем Джастином Теру

50-летняя Дженнифер Энистон умеет сохранять прекрасные отношения с бывшими. На свой день рождения она позвала Брэда Питта, а День благодарения провела в компании Джастина Теру.

Этот День благодарения Дженнифер Энистон провела в шикарной компании. Актриса устроила вечеринку, на которую пригласила самых близких: партнершу по сериалу «Друзья» Кортни Кокс, актера Джейсона Бэйтмана с женой Амандой, телеведущего Джимми Киммела с супругой Молли и своего экс-мужа Джастина Теру.

Собственно, именно он и поделился в инстаграм-историях эпичным снимком большой и дружной компании.

А вот Брэда Питта на празднике не было. Однако делать поспешный вывод о том, что отношения экс-супругов испортились, не стоит. Возможно, он отмечает День благодарения вместе с Алией Шокат, с которой ему приписывают роман.

Напомним, Дженнифер и Джастин были женаты три года и объявили о своем расставании в феврале 2018-го. В официальном заявлении пара отметила, что сохранила хорошие отношения. Видимо, в их случае это и правда не пустой звук.

1 2 3 ... 8 В 2010 году Дженнифер и Джастин познакомились на съемках фильма «Жажда странствий»

Есть ли шанс, что мольбы поклонников пары Энистон-Теру будут услышаны и Джастин и Джен снова сойдутся?