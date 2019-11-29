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Снова вместе? Дженнифер Энистон отметила День благодарения вместе с бывшим мужем Джастином Теру

50-летняя Дженнифер Энистон умеет сохранять прекрасные отношения с бывшими. На свой день рождения она позвала Брэда Питта, а День благодарения провела в компании Джастина Теру.

Этот День благодарения Дженнифер Энистон провела в шикарной компании. Актриса устроила вечеринку, на которую пригласила самых близких: партнершу по сериалу «Друзья» Кортни Кокс, актера Джейсона Бэйтмана с женой Амандой, телеведущего Джимми Киммела с супругой Молли и своего экс-мужа Джастина Теру.

Собственно, именно он и поделился в инстаграм-историях эпичным снимком большой и дружной компании.

А вот Брэда Питта на празднике не было. Однако делать поспешный вывод о том, что отношения экс-супругов испортились, не стоит. Возможно, он отмечает День благодарения вместе с Алией Шокат, с которой ему приписывают роман.

Напомним, Дженнифер и Джастин были женаты три года и объявили о своем расставании в феврале 2018-го. В официальном заявлении пара отметила, что сохранила хорошие отношения. Видимо, в их случае это и правда не пустой звук.

  • Дженнифер Энистон, Джастин Теру
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    В 2010 году Дженнифер и Джастин познакомились на съемках фильма «Жажда странствий»
    Смотреть галерею

Есть ли шанс, что мольбы поклонников пары Энистон-Теру будут услышаны и Джастин и Джен снова сойдутся?

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29 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Дженнифер Энистон, Джастин Теру

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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