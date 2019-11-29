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Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина пишут друг другу письма

Примадонна отечественной эстрады дала редкое интервью Первому каналу в преддверии премьеры ее фильма «Тот самый концерт». Рассказала Алла Борисовна не только о творчестве, но и о семье.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Борисовна Пугачева почти не дает интервью, поэтому ее появления в эфире Первого канала и программы «Время» ждали все поклонники.

Конечно, первым делом Кирилл Клейменов и Алла Пугачева обсудили ее прошедшее в апреле юбилейное шоу и грядущий фильм «Тот самый концерт», который скоро появится в кинотеатрах всей страны. Примадонна призналась, что отказалась ехать с гастролями по городам. Говорит, у нее уже не то здоровье. «Тогда пришла идея сделать это кино. На Западе это довольно распространено. Я пионер в этом деле, поэтому очень волновались, как это будет», — сказала певица.

Удивительно, но в «Том самом концерте» зритель почти не услышит старых хито — их будет всего четыре! «Мне многие говорили: ''Что ты делаешь, ты сошла с ума, люди встанут и уйдут! У тебя нет в концерте старых хитов!'' А я подбирала песни из тех, что мне присылают, только те, которые соответствовали бы мне, нынешнему дню, моему нынешнему мировоззрению. Той проблематике, которая меня волнует».

Не могла Пугачева не поговорить о детях, Лизе и Гарри. Алла Борисовна поделилась некоторыми секретами воспитания. Например, певица поведала, что у ее близнецов нет ни компьютера, ни телефонов. Принципиально.

«Им еще рано получать информацию извне. Они должны получать эту информацию из семьи. Именно в той направленности, в которой нужно воспитывать детей. Так же и компьютер. Они пойдут в школу со следующего года. Если там будут компьютеры, они волей-неволей будут учиться. Но раньше времени этого делать никак нельзя», — удивила зрителей Алла Борисовна. 

«Женщина, которая поет» призналась, что дело не в том, что она боится пагубного влияния Интернета на детей. «Их надо сейчас научить золотой мере. Общению с людьми. Без компьютеров, без гаджетов. Это очень важно. Вплоть до эпистолярного жанра. Потому они с удовольствием друг другу вечером пишут письма и под дверь подсовывают».

Напомним, уже 30 ноября премьера фильма «Тот самый концерт» состоится в Воронеже, Краснодаре, Ростове, Сочи, Твери, Белгороде, Вологде Ярославле и в  Крыму. Через неделю — в Москве и Питере.

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29 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Первый канал, @alla_orfey, @maxgalkinru/Instagram
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Алла Пугачева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • два маленьких узника замка "Грязь". кому им еще писать письма, если они общаются только друг с другом...

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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