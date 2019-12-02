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Стало известно об увольнении главной помощницы Меган Маркл

К сожалению, рабочий штат Меган Маркл снова сокращается. Недавно ушла в отставку главный секретать герцогини Саманта Коэн. 
Меган Маркл
Меган Маркл

Не в первый раз у Меган Маркл возникают проблемы с персоналом. С тех пор, как экс-актриса стала частью британской королевской семьи, от нее ушло как минимум пять помощников. 

Если верить инсайдерам, многие просто не выдерживали тяжелого характера супруги принца Гарри. 

Еще до рождения Арчи о своем намерении уйти в отставку заявляла личный секретарь Меган, 51-летняя Саманта Коэн.

Саманта Коэн
Саманта Коэн

И все же женщина решила дождаться, пока сын герцогини немного подрастет, и только затем сменить работу.

На днях Саманта официально оставила свой пост. Она уже даже успела получить другую престижную должность.

Теперь Коэн является председателем совета попечителей крупной благотворительной организации с экологической направленностью Cool Earth. Компания занимается проблемой выброса углерода в атмосферу. 

Хейтеры заметили, что раньше Гарри и Меган подвергались критике именно из-за этого экологического обстоятельства. Напомним, королевская чета часто отдавала предпочтение перелетам на частных самолетах. Если бы пара летала на обычных лайнерах, пусть и в первом классе, они могли бы уменьшить свой «экологический след». 

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02 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Предложили работу поинтереснее, вот и ушла.

  • Почему Меган выглядит моложе Кейт? Она же старше? Пластика что-ли?

  • Гость

    Почему Меган выглядит моложе Кейт? Она же старше? Пластика что-ли?

    Тонна бронзатора и хайлайтера, прикленные ресницы и волосы, резаный нос. А выглядт все равно не моложк, кожа ужасная

  • Гость

    Почему Меган выглядит моложе Кейт? Она же старше? Пластика что-ли?

    Если пластика, то очень удачная. И взгляд у Меган юный, просто поразительно.

  • Очередное враньё о Меган. Помощница Меган Саманта Коэн работала у королевы и уже должна была уйти на пенсию, но ради Меган решила остаться ещё на год, но, видимо, продлила ещё на год. Об этом написала Меган в своем исковом заявлении, но по-прежнему продолжают врать.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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