Стало известно об увольнении главной помощницы Меган Маркл

К сожалению, рабочий штат Меган Маркл снова сокращается. Недавно ушла в отставку главный секретать герцогини Саманта Коэн.

Меган Маркл

Не в первый раз у Меган Маркл возникают проблемы с персоналом. С тех пор, как экс-актриса стала частью британской королевской семьи, от нее ушло как минимум пять помощников.

Еще до рождения Арчи о своем намерении уйти в отставку заявляла личный секретарь Меган, 51-летняя Саманта Коэн.

Саманта Коэн

И все же женщина решила дождаться, пока сын герцогини немного подрастет, и только затем сменить работу.

На днях Саманта официально оставила свой пост. Она уже даже успела получить другую престижную должность.

Теперь Коэн является председателем совета попечителей крупной благотворительной организации с экологической направленностью Cool Earth. Компания занимается проблемой выброса углерода в атмосферу.

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Хейтеры заметили, что раньше Гарри и Меган подвергались критике именно из-за этого экологического обстоятельства. Напомним, королевская чета часто отдавала предпочтение перелетам на частных самолетах. Если бы пара летала на обычных лайнерах, пусть и в первом классе, они могли бы уменьшить свой «экологический след».