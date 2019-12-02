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«Может, уведу ее»: Михаил Терехин вспомнил свой роман с Ксенией Бородиной

Михаил Терехин и Ксения Бородина разошлись еще в 2015 году. Адвокат поделился неожиданными подробностями своего романа.
Михаил Терехин, Ксения Бородина

Ксения Бородина старалась не комментировать ни сам роман с Терехиным, ни расставание с ним. Спустя 4 года после громкого разрыва Михаил решил поведать о сложных периодах в отношениях. 

Адвокат подчеркнул, что разрыв произошел не только из-за его характера: «Я начал ей буквально пользоваться под конец наших отношений, вместо того, чтобы любить человека. У нас уже не было физического притяжения друг к другу». Терехин добавил, что у Ксении крайне загруженный график, из-за которого влюбленные виделись реже, чем хотелось бы.

Терехин заверил, что, несмотря на сложности, не изменял телеведущей: «Мне было 34 года, расцвет мужской силы, но я не мог пойти налево. Во-первых, я уважал Ксюшу, а во-вторых, это бы сразу узнали все. Приходилось держаться!».

Михаил Терехин, Ксения Бородина

Терехин вспомнил, что, по словам Бородиной, ей было некомфортно встречаться с армянином из-за многочисленных запретов. Михаилу показалось забавным, что сейчас телеведущая замужем за дагестанцем. «Видимо, нравятся ей такие горячие парни», — сделал вывод Михаил.

Он признался изданию «СтарХит», что до сих пор чувствует обиду Ксении. К тому же бывшие влюбленные стараются больше не пересекаться. «Не знаю, чего Ксения боится, может, уведу ее, но у общих друзей мы не встречаемся по этой причине. У Бородиной очень тяжелый график, а как жить с таким человеком?» — поведал мужчина.

Адвокат подчеркнул, что благодарен Бородине за все, что она для него сделала: «Ксюха — настоящая ''баба с яйцами''. Она очень сильно меня любила, а я сильно подвел ее в этом плане. Как показало время, надо было как-то тоже отдавать чувства, а я тогда сел на шею и свесил ножки. Ксения была готова на все, многое терпела».

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02 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, @advokat_terekhin, @borodylia, @zimamoscow/Instagram
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Ксения Бородина, Михаил Терехин

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3 комментария Добавить комментарий
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  • У Бородиной все мужики один страшнее другого.

  • Гость

    У Бородиной все мужики один страшнее другого.

    А какие все? Двое только и было. Муж еще первый был армянский, отец старшей дочки, но она его не показывала никогда, кто его знает как он выглядел....

  • Терехин-то какой молодец, надо же, налево не ходил. Это булыжник в огород Курбана. Для сравнения типа ))

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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