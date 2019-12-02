«Может, уведу ее»: Михаил Терехин вспомнил свой роман с Ксенией Бородиной

Михаил Терехин и Ксения Бородина разошлись еще в 2015 году. Адвокат поделился неожиданными подробностями своего романа.

Ксения Бородина старалась не комментировать ни сам роман с Терехиным, ни расставание с ним. Спустя 4 года после громкого разрыва Михаил решил поведать о сложных периодах в отношениях.

Адвокат подчеркнул, что разрыв произошел не только из-за его характера: «Я начал ей буквально пользоваться под конец наших отношений, вместо того, чтобы любить человека. У нас уже не было физического притяжения друг к другу». Терехин добавил, что у Ксении крайне загруженный график, из-за которого влюбленные виделись реже, чем хотелось бы.

Терехин заверил, что, несмотря на сложности, не изменял телеведущей: «Мне было 34 года, расцвет мужской силы, но я не мог пойти налево. Во-первых, я уважал Ксюшу, а во-вторых, это бы сразу узнали все. Приходилось держаться!».

Терехин вспомнил, что, по словам Бородиной, ей было некомфортно встречаться с армянином из-за многочисленных запретов. Михаилу показалось забавным, что сейчас телеведущая замужем за дагестанцем. «Видимо, нравятся ей такие горячие парни», — сделал вывод Михаил.

Он признался изданию «СтарХит», что до сих пор чувствует обиду Ксении. К тому же бывшие влюбленные стараются больше не пересекаться. «Не знаю, чего Ксения боится, может, уведу ее, но у общих друзей мы не встречаемся по этой причине. У Бородиной очень тяжелый график, а как жить с таким человеком?» — поведал мужчина.

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Адвокат подчеркнул, что благодарен Бородине за все, что она для него сделала: «Ксюха — настоящая ''баба с яйцами''. Она очень сильно меня любила, а я сильно подвел ее в этом плане. Как показало время, надо было как-то тоже отдавать чувства, а я тогда сел на шею и свесил ножки. Ксения была готова на все, многое терпела».