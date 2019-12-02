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СМИ сообщили, что Данила Козловский купил особняк в Испании

По слухам, актер обзавелся недвижимостью в жаркой стране, чтобы проводить там время вместе с семьей. Ведь, согласно заверениям СМИ, в скором времени Данила Козловский станет отцом.
Данила Козловский

Данила Козловский и Ольга Зуева — одна из самых скрытных пар отечественного шоу-бизнеса. О статусе их отношений по сей день ничего не известно, но многие считают, что звезды сыграли тайную свадьбу. Все-таки кольцо на безымянном пальце Зуевой красноречиво на нее намекает. 

Однако сами знаменитости комментариев предпочитают не давать, так что все сведения поступают от инсайдеров из окружения селебрити. Не так давно стало известно, что Ольга Зуева находится в интересном положении. И даже ее недавние снимки в юбке с высокой талией не смогли разубедить поклонников.

Данила Козловский, Ольга Зуева

На днях друзья Данилы Козловского, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что актер стал обладателем недвижимости в Испании. Там он сможет отдыхать от излишнего внимания со своей семьей.

«Сейчас в этом доме в основном бывают его мама Надежда Николаевна и отчим Сергей. Сам Данила наезжает нечасто. Особнячок небольшой, находится примерно в 30 километрах от Малаги, рядом с морем. Там есть и бассейн, и небольшой садик, и веранда — все условия для приятного времяпровождения», — сообщили изданию «СтарХит» люди из окружения звезды.

В настоящее время Ольга и Данила нечасто посещают мероприятия, но, возможно, в связи с выходом новых кинокартин со своим участием они появятся на красной дорожке и скажут несколько слов о своей жизни. Поклонникам остается лишь ждать развития событий.

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02 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @_olyazueva, @olyazueva_official, @danilakozlovsky/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Getty Images, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru
Теги

Данила Козловский, Ольга Зуева

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Как то я прям даже не знаю....

  • И чо?

  • выпал Данька из обоймы артистов класса "А". Теперь там зияет Петров

  • Молодец.

  • Вот скажите как же так, фильмы в прокате проваливаются, а особняки замбугром всё же имеются. Зарабатываем здесь, тратим там. Пипл хавает!

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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