СМИ сообщили, что Данила Козловский купил особняк в Испании

По слухам, актер обзавелся недвижимостью в жаркой стране, чтобы проводить там время вместе с семьей. Ведь, согласно заверениям СМИ, в скором времени Данила Козловский станет отцом.

Данила Козловский и Ольга Зуева — одна из самых скрытных пар отечественного шоу-бизнеса. О статусе их отношений по сей день ничего не известно, но многие считают, что звезды сыграли тайную свадьбу. Все-таки кольцо на безымянном пальце Зуевой красноречиво на нее намекает.

Однако сами знаменитости комментариев предпочитают не давать, так что все сведения поступают от инсайдеров из окружения селебрити. Не так давно стало известно, что Ольга Зуева находится в интересном положении. И даже ее недавние снимки в юбке с высокой талией не смогли разубедить поклонников.

На днях друзья Данилы Козловского, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что актер стал обладателем недвижимости в Испании. Там он сможет отдыхать от излишнего внимания со своей семьей.

«Сейчас в этом доме в основном бывают его мама Надежда Николаевна и отчим Сергей. Сам Данила наезжает нечасто. Особнячок небольшой, находится примерно в 30 километрах от Малаги, рядом с морем. Там есть и бассейн, и небольшой садик, и веранда — все условия для приятного времяпровождения», — сообщили изданию «СтарХит» люди из окружения звезды.

1 2 3 ... 10 О романе Данилы Козловского и Ольги Зуевой стало известно в 2015 году

В настоящее время Ольга и Данила нечасто посещают мероприятия, но, возможно, в связи с выходом новых кинокартин со своим участием они появятся на красной дорожке и скажут несколько слов о своей жизни. Поклонникам остается лишь ждать развития событий.