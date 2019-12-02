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«Может, я вообще не хочу больше замуж»: Евгения Феофилактова резко ответила на вопросы о свадьбе

История отношений Евгении Феофилактовой и Маджида Гиагиа развивается на глазах и принимает новые неожиданные обороты. Экс-звезда «Дома-2» заявила, что, возможно, совсем не хочет замуж, и попросила не приставать к ней с расспросами на эту тему.
Маджид Гиагиа, Евгения Феофилактова
Маджид Гиагиа и Евгения Феофилактова

Поклонники Евгении Феофилактовой переживают за ее личную жизнь. Не так давно инстаграм-знаменитость представила своего нового возлюбленного — «восточного принца» Маджида Гиагиа. Вскоре Евгения начала рассуждать о свадьбе. Впрочем, 1 декабря Феофилактова сделала заявление, которое разрушило надежды ее поклонников на скорое торжество.

«А вдруг не женится? Некрасиво будет с его стороны. Но все что ни делается, все к лучшему», — написала одна из подписчиц Евгении. Феофилактова не смогла пройти мимо этого комментария и дала эмоциональный ответ: «Да почему надо сразу жениться? Я понять не могу, куда вы все торопитесь! Сами женитесь... Я уже была замужем, у меня есть ребенок, может, я вообще не хочу больше замуж?! Вот пристали: женится — не женится. Вам вообще какое дело?» (орфография и пунктуация автора сохранены).

  • Маджид Гиагиа, Евгения Феофилактова
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    Евгения Феофилактова оставила подписчиков в недоумении, высказавшись о замужестве
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Не совсем понятно, что послужило причиной такого резкого ответа и почему Евгения, которая не стеснялась рассуждать о помолвке и будущих детях в интервью, изменила свое мнение.

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02 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @majed.geagea, @evgeniyafeofilaktova/Instagram
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Евгения Феофилактова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Как была трулялёй так и осталась.

  • Боже, сколько у них фотосессий с этим миллионером... На 5 лет вперед наделали?))

  • Какая она глупая, боже мой, как можно связаться с таким вот га га га.Это от нехватки ума!

  • Женя. ты хоть один раз по -настоящему выйди замуж. а не по фикции. как с гусем. ( и ты это знаешь отлично ) Фео. это не твой пассажир. он еще женат и с бэби.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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