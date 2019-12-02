«Может, я вообще не хочу больше замуж»: Евгения Феофилактова резко ответила на вопросы о свадьбе

История отношений Евгении Феофилактовой и Маджида Гиагиа развивается на глазах и принимает новые неожиданные обороты. Экс-звезда «Дома-2» заявила, что, возможно, совсем не хочет замуж, и попросила не приставать к ней с расспросами на эту тему.

Маджид Гиагиа и Евгения Феофилактова

Поклонники Евгении Феофилактовой переживают за ее личную жизнь. Не так давно инстаграм-знаменитость представила своего нового возлюбленного — «восточного принца» Маджида Гиагиа. Вскоре Евгения начала рассуждать о свадьбе. Впрочем, 1 декабря Феофилактова сделала заявление, которое разрушило надежды ее поклонников на скорое торжество.

«А вдруг не женится? Некрасиво будет с его стороны. Но все что ни делается, все к лучшему», — написала одна из подписчиц Евгении. Феофилактова не смогла пройти мимо этого комментария и дала эмоциональный ответ: «Да почему надо сразу жениться? Я понять не могу, куда вы все торопитесь! Сами женитесь... Я уже была замужем, у меня есть ребенок, может, я вообще не хочу больше замуж?! Вот пристали: женится — не женится. Вам вообще какое дело?» (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 ... 9 Евгения Феофилактова оставила подписчиков в недоумении, высказавшись о замужестве

Не совсем понятно, что послужило причиной такого резкого ответа и почему Евгения, которая не стеснялась рассуждать о помолвке и будущих детях в интервью, изменила свое мнение.