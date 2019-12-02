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Дочь Филиппа Киркорова с размахом отметила день рождения в кругу звезд и их детей

Алла-Виктория, дочь Филиппа Киркорова, шумно отметила восьмой день рождения в Москве. На праздник приехали самые звездные гости с не менее именитыми отпрысками.
Мартин-Кристин и Алла-Виктория Киркоровы
Мартин-Кристин и Алла-Виктория Киркоровы

В первый день зимы Филипп пригласил поздравить Аллу-Викторию с днем рождения, кажется, всю московскую элиту. Отметить вместе с девочкой праздник в ресторане «Шале Березка» пришли Сергей Лазарев, Эвелина Бледанс, Татьяна Навка, Ани Лорак, Стас Михайлов, Жасмин и другие звезды со своими отпрысками.

Алла-Виктория отпраздновала день рождения в стилистике «Аладдина» и, как настоящая светская модница, сменила за вечер два наряда.

Когда Филипп Бедросович дал имениннице слово, она сказала: «Хочу, чтобы праздник быстрее начался». «Слушаюсь и повинуюсь», — ответил Киркоров Алле-Виктории.

Звездный отец не пожалел на дочь денег. По данным «Комсомольской правды», Киркоров заплатил за праздник более миллиона рублей.

«В лице всех моих поклонников и друзей — спасибо за поздравления моей дочки Аллы Виктории с Днем рождения, с ее 8-летием», — написал растроганный Киркоров в своем Инстаграме.

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02 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @f.n_fkirkorov, @fkirkorov/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Филипп Киркоров

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3 комментария Добавить комментарий
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  • С каким размахом он будет праздновать 18 летие дочери интересно?Наверное лимузин ей подарит в личное пользование.

  • Да... праздник удался на славу.

  • Я, наверное, сейчас напишу как старая брюзга, но по мне именно в этом возрасте нет ничего лучше чем пойти в какую-нибудь пиццерию или кино с несколькими лучшими друзьями, посидеть без взрослых, поболтать, повеселиться, а не тусить с деятками- сотнями папиных друзей и их детьми

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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