Дочь Филиппа Киркорова с размахом отметила день рождения в кругу звезд и их детей

Алла-Виктория, дочь Филиппа Киркорова, шумно отметила восьмой день рождения в Москве. На праздник приехали самые звездные гости с не менее именитыми отпрысками.

Мартин-Кристин и Алла-Виктория Киркоровы

В первый день зимы Филипп пригласил поздравить Аллу-Викторию с днем рождения, кажется, всю московскую элиту. Отметить вместе с девочкой праздник в ресторане «Шале Березка» пришли Сергей Лазарев, Эвелина Бледанс, Татьяна Навка, Ани Лорак, Стас Михайлов, Жасмин и другие звезды со своими отпрысками.

Алла-Виктория отпраздновала день рождения в стилистике «Аладдина» и, как настоящая светская модница, сменила за вечер два наряда.

Когда Филипп Бедросович дал имениннице слово, она сказала: «Хочу, чтобы праздник быстрее начался». «Слушаюсь и повинуюсь», — ответил Киркоров Алле-Виктории.

Звездный отец не пожалел на дочь денег. По данным «Комсомольской правды», Киркоров заплатил за праздник более миллиона рублей.

«В лице всех моих поклонников и друзей — спасибо за поздравления моей дочки Аллы Виктории с Днем рождения, с ее 8-летием», — написал растроганный Киркоров в своем Инстаграме.