Анна Седокова порадовала подписчиков и молодого возлюбленного фото в телесном белье

Анна Седокова выложила новый снимок, на котором продемонстрировала свои соблазнительные формы. В восторге остались не только поклонники певицы, но и ее бойфренд.

36-летняя певица часто радует поклонников откровенными фотографиями. Похоже, ее новый возлюбленный совсем не против этого пикантного хобби. 2 декабря в Инстаграме Анны Седоковой появилась фотография, на которой она позирует в нижнем белье.

Неудивительно, что подписчики оставили множество комплиментов: «Ух, красотка!», «В роскошной форме», «Какая же шикарная!», «И это мама троих детей».

Среди восторженных подписчиков оказался и Янис Тимма. Молодой возлюбленный отправил смайлик, изображающий персик, намекая на аппетитные формы певицы.

1 2 3 ... 10 Анна Седокова нередко дразнит подписчиков соблазнительными снимками

Анна Седокова сейчас находится в США. Там артистка катается на горных лыжах, плавает в бассейне и отдыхает в спа.