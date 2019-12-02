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Анна Седокова порадовала подписчиков и молодого возлюбленного фото в телесном белье

Анна Седокова выложила новый снимок, на котором продемонстрировала свои соблазнительные формы. В восторге остались не только поклонники певицы, но и ее бойфренд. 
Анна Седокова

36-летняя певица часто радует поклонников откровенными фотографиями. Похоже, ее новый возлюбленный совсем не против этого пикантного хобби. 2 декабря в Инстаграме Анны Седоковой появилась фотография, на которой она позирует в нижнем белье.

Анна Седокова

Неудивительно, что подписчики оставили множество комплиментов: «Ух, красотка!», «В роскошной форме», «Какая же шикарная!», «И это мама троих детей». 

Среди восторженных подписчиков оказался и Янис Тимма. Молодой возлюбленный отправил смайлик, изображающий персик, намекая на аппетитные формы певицы.

Анна Седокова сейчас находится в США. Там артистка катается на горных лыжах, плавает в бассейне и отдыхает в спа.

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02 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @annasedokova/Instagram
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Анна Седокова

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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