СМИ рассекретили личность женщины, на которой хотел жениться принц Чарльз

Принято считать, что в жизни принца Чарльза было место лишь двум женщинам: принцессе Диане и Камилле Паркер Боулз. Во всяком случае, обычно именно им посвящены книги и статьи. Однако некоторые утверждают, что принц собирался предложить руку и сердце совсем другой девушке. И она была принцессой.

Роскошная сказочная свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы в 1981 году вошла в историю — миллионы людей наблюдали за ней. После этого весь мир говорил о романе принца Уэльского с разведенной Камиллой Паркер-Боулз, на которой он и женился впоследствии. Но о том, что Чарльз намеревался связать себя узами брака с иной девушкой, вспоминают крайне редко.

В издании Express рассказали, что избранницей принца Уэльского должна была стать не обычная девушка и даже не английская аристократка, а представительница одной из европейских правящих династий.

За несколько месяцев до судьбоносной встречи с Дианой Спенсер Чарльз, по утверждению журналистов Express, интересовался Марией Астрид Люксембургской.

Старшая дочь великого герцога Жана и Жозефины Бельгийской родилась в 1954 году. Эта миловидная блондинка получила образование в Люксембурге и Бельгии. Глядя на ее светлые волосы, очаровательную улыбку и забавные ямочки на щеках, сложно представить, что девушка решила посвятить себя помощи людям.

Между тем Мария Астрид стала обладательницей диплома медсестры в 1974-м, а через три года завершила обучение в одном из антверпенских университетов, став специалистом в области тропической медицины. С 1970-го принцесса является главой молодежного подразделения Люксембургского Красного Креста.

Как утверждали инсайдеры из окружения принца, Чарльз и Мария понравились друг другу на первой встрече в 1976 году. Они якобы держали роман в секрете от всех, но Елизавета II и принц Филипп уже обсуждали грядущую свадьбу.

Предполагали, что торжество состоится, несмотря на разные вероисповедания жениха и невесты. Мария Астрид — истинная католичка, в то время как Чарльз — будущий глава протестантской церкви. Но даже это, по слухам, сначала не казалось влюбленным таким уж серьезным препятствием.



Да и многим другим, что уж говорить. Якобы старшие представители монархии считали, что ответственная принцесса — подходящая партия для Чарльза.

Они действительно в определенный срок отправились под венец. Вот только с разными людьми. Чарльз вел под руку счастливую Диану, а Мария Астрид в 27 лет связала себя узами брака со статным красавцем эрцгерцогом Карлом Кристианом Австрийским.

В отличие от трещавшего по швам брака сына Елизаветы II, союз люксембургской принцессы и внука последнего императора Австро-Венгрии остался крепким. Они стали родителями пятерых детей: дочерей Марии Кристины и Габриэллы, а также сыновей Имре, Кристофа и Александра. У них уже подрастают восемь внуков!

Вскоре после развода с Дианой Чарльз сошелся с женщиной, к которой давно питал романтические чувства — с Камиллой Паркер Боулз. Британцы не были от нее в восторге: репутация разлучницы не играла избраннице принца Уэльского на руку. У нее не было ни народной любви, в которой буквально купалась покойная к тому моменту Диана, ни королевского происхождения, как у Мари Астрид.

И все же в 2005 году принц женился повторно, и Камилла лихо вошла в королевскую семью. Конечно, даже после этого толки не утихли, хотя теперь, конечно, о Чарльзе говорят не так часто, как раньше. Ведь на первый план давно вышли его сыновья, чьи отношения с женами еще долго будут давать журналистам и поклонникам пищу для размышлений.

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Что же до принцессы Марии Астрид, то она ведет тихую и размеренную жизнь, изредка посещает публичные мероприятия, занимается благотворительностью и никогда не была замечена в скандалах. Кто знает, возможно, если бы слухи оказались правдой и принц Чарльз женился на ней, сегодня британская королевская семья выглядела бы совсем иначе.