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Константин Меладзе удивил Веру Брежневу неожиданным подарком

Заботливый супруг Константин Меладзе часто радует свою жену приятными сюрпризами. Но один из них был по-настоящему непредсказуемым, ведь продюсер подарил Вере Брежневой не цветы и не украшения.
Вера Брежнева, Константин Меладзе

Несмотря на то, что в прессе периодически появляются слухи о разладе в союзе Веры Брежневой и Константина Меладзе, певица реагирует на них с юмором. А недавно она призналась супругу в любви прямо со сцены. 

На днях Вера поведала журналистам программы «Ты не поверишь!» о том, каким внимательным оказался Константин Меладзе. Он заметил, что супруга много устает и у нее совсем нет времени, поэтому обрадовал ее неожиданным, но крайне необходимым подарком.

Вера Брежнева, Константин Меладзе
«Я столько езжу, что даже чемоданы уже не выдерживают. Чемодан сломался. Муж знал, какой мне нравится, и подарил его. Теперь могу снова отправиться в путь с новым чемоданом», — рассказала Вера Брежнева.

График у певицы и впрямь насыщенный. Мало того, что Вера часто гастролирует по стране. Недавно она еще и запустила собственный косметический бренд VERA, на запуск которого пришли и члены ее семьи.

Вопреки слухам о разладе, певица периодически выходит с Константином Меладзе в свет. Между тем Эрика Герцег, которую некоторые считают «разлучницей», разрушающей звездный брак, сообщила, что считает продюсера «третьим после отца и бога».

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02 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @meladzemusic, @ververa/Instagram
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Вера Брежнева

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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