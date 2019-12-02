Константин Меладзе удивил Веру Брежневу неожиданным подарком

Несмотря на то, что в прессе периодически появляются слухи о разладе в союзе Веры Брежневой и Константина Меладзе, певица реагирует на них с юмором. А недавно она призналась супругу в любви прямо со сцены.
На днях Вера поведала журналистам программы «Ты не поверишь!» о том, каким внимательным оказался Константин Меладзе. Он заметил, что супруга много устает и у нее совсем нет времени, поэтому обрадовал ее неожиданным, но крайне необходимым подарком.
График у певицы и впрямь насыщенный. Мало того, что Вера часто гастролирует по стране. Недавно она еще и запустила собственный косметический бренд VERA, на запуск которого пришли и члены ее семьи.
Вопреки слухам о разладе, певица периодически выходит с Константином Меладзе в свет. Между тем Эрика Герцег, которую некоторые считают «разлучницей», разрушающей звездный брак, сообщила, что считает продюсера «третьим после отца и бога».