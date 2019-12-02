Константин Меладзе удивил Веру Брежневу неожиданным подарком

Заботливый супруг Константин Меладзе часто радует свою жену приятными сюрпризами. Но один из них был по-настоящему непредсказуемым, ведь продюсер подарил Вере Брежневой не цветы и не украшения.

Несмотря на то, что в прессе периодически появляются слухи о разладе в союзе Веры Брежневой и Константина Меладзе, певица реагирует на них с юмором. А недавно она призналась супругу в любви прямо со сцены.

На днях Вера поведала журналистам программы «Ты не поверишь!» о том, каким внимательным оказался Константин Меладзе. Он заметил, что супруга много устает и у нее совсем нет времени, поэтому обрадовал ее неожиданным, но крайне необходимым подарком.

«Я столько езжу, что даже чемоданы уже не выдерживают. Чемодан сломался. Муж знал, какой мне нравится, и подарил его. Теперь могу снова отправиться в путь с новым чемоданом», — рассказала Вера Брежнева.

График у певицы и впрямь насыщенный. Мало того, что Вера часто гастролирует по стране. Недавно она еще и запустила собственный косметический бренд VERA, на запуск которого пришли и члены ее семьи.

1 2 3 ... 10 Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 23 октября 2015 года

Вопреки слухам о разладе, певица периодически выходит с Константином Меладзе в свет. Между тем Эрика Герцег, которую некоторые считают «разлучницей», разрушающей звездный брак, сообщила, что считает продюсера «третьим после отца и бога».