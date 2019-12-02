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Настю Каменских раскритиковали за платье с вырезом у самого паха

В последнее время Настя Каменских все чаще примеряет оригинальные образы. 2 декабря пользователи пришли в недоумение, увидев чересчур смелый наряд певицы.
Настя Каменских

Настя Каменских завела в своем микроблоге отдельную рубрику, в рамках которой показывает новые аутфиты и просит их оценить. На днях певица примерила настолько странный наряд, что не все подписчики были готовы рассыпаться в комплиментах.

Артистка поделилась фото, на котором позировала в платье с вырезом... у паха. Да-да, именно там.

Подписчикам совсем не понравилось платье: «Вырез отстой», «Уже не знают, что надеть», «Да ну, с таким вырезом», «Вырез, конечно, ужас...», «Еще раз доказывает, что у наших звезд проблемы со вкусом...».

Впрочем, нам тоже показалось, что вырез у паха — не самая удачная деталь. А как бы вы оценили образ Каменских?

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02 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @kamenskux/Instagram, Persona Stars
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Настя Каменских

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4 комментария Добавить комментарий
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  • У нее фигура ужас, растяжки от похудений. Куда такой вырез.

  • После 30 лет,это уже не девушка,а женщина и не стоит выставлять свои пахи на показ.

  • Еще одна украинская звезда... небось увидела голую Седакову и давай доказывать телом и делом, что она не хуже. Точно, не хуже, один коленкор.

  • Подумала сначала, что это какая-то мулатка.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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