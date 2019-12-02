Настю Каменских раскритиковали за платье с вырезом у самого паха

В последнее время Настя Каменских все чаще примеряет оригинальные образы. 2 декабря пользователи пришли в недоумение, увидев чересчур смелый наряд певицы.

Настя Каменских завела в своем микроблоге отдельную рубрику, в рамках которой показывает новые аутфиты и просит их оценить. На днях певица примерила настолько странный наряд, что не все подписчики были готовы рассыпаться в комплиментах.

Артистка поделилась фото, на котором позировала в платье с вырезом... у паха. Да-да, именно там.

Подписчикам совсем не понравилось платье: «Вырез отстой», «Уже не знают, что надеть», «Да ну, с таким вырезом», «Вырез, конечно, ужас...», «Еще раз доказывает, что у наших звезд проблемы со вкусом...».

1 2 3 ... 10 В последнее время Каменских часто экспериментирует с аутфитами

Впрочем, нам тоже показалось, что вырез у паха — не самая удачная деталь. А как бы вы оценили образ Каменских?