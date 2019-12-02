СМИ: у иностранного бойфренда Любови Толкалиной есть законная жена и ребенок

В конце ноября Любовь Толкалина наконец рассекретила своего возлюбленного. Тогда артистка рассказала, что уже четыре года встречается с британцем, и даже показала совместное фото с ним.
Кроме того, Брайан нередко приезжает в Россию. Мужчина дружен с Борисом Гребенщиковым и иногда выступает на мероприятиях вместе с группой «Аквариум».
Скорее всего, Любовь и Брайан познакомились благодаря Борису. Напомним, СМИ не раз сообщали о тайном романе актрисы с рок-музыкантом, но сами звезды никогда не подтверждали подобные догадки.
Поговаривают, на самом деле у Финнегана есть... законная жена, с которой он счастлив в браке, и шестилетний сын Оллин.
«Любе нужно как-то отмазаться от романа с БГ и объяснить, почему она сопровождает его коллектив на гастролях. Вот она и придумала эту штуку с Брайаном», — поведал знакомый Гребенщикова порталу «СтарХит». Интересно, прокомментирует ли такие новости сама Толкалина?