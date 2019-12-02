СМИ: у иностранного бойфренда Любови Толкалиной есть законная жена и ребенок

Не так давно Любовь Толкалина представила публике своего англичанина-возлюбленного. Актриса решила не вдаваться в подробности своих отношений — и за нее это моментально сделали журналисты.

Любовь Толкалина и Брайан Финнеган

В конце ноября Любовь Толкалина наконец рассекретила своего возлюбленного. Тогда артистка рассказала, что уже четыре года встречается с британцем, и даже показала совместное фото с ним.

Вскоре журналисты узнали, что избранника россиянки зовут Брайан Финнеган и он является успешным музыкантом и композитором.

Кроме того, Брайан нередко приезжает в Россию. Мужчина дружен с Борисом Гребенщиковым и иногда выступает на мероприятиях вместе с группой «Аквариум».

Борис Гребенщиков и Любовь Толкалина

Скорее всего, Любовь и Брайан познакомились благодаря Борису. Напомним, СМИ не раз сообщали о тайном романе актрисы с рок-музыкантом, но сами звезды никогда не подтверждали подобные догадки.

Вот и теперь журналисты подозревают, что на самом деле Толкалина не встречается с иностранцем. А если и встречается, то ей стоило бы подумать о расставании с ним.

Поговаривают, на самом деле у Финнегана есть... законная жена, с которой он счастлив в браке, и шестилетний сын Оллин.

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«Любе нужно как-то отмазаться от романа с БГ и объяснить, почему она сопровождает его коллектив на гастролях. Вот она и придумала эту штуку с Брайаном», — поведал знакомый Гребенщикова порталу «СтарХит». Интересно, прокомментирует ли такие новости сама Толкалина?