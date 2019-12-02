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СМИ: у иностранного бойфренда Любови Толкалиной есть законная жена и ребенок

Не так давно Любовь Толкалина представила публике своего англичанина-возлюбленного. Актриса решила не вдаваться в подробности своих отношений — и за нее это моментально сделали журналисты. 
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина и Брайан Финнеган

В конце ноября Любовь Толкалина наконец рассекретила своего возлюбленного. Тогда артистка рассказала, что уже четыре года встречается с британцем, и даже показала совместное фото с ним

Вскоре журналисты узнали, что избранника россиянки зовут Брайан Финнеган и он является успешным музыкантом и композитором. 

Кроме того, Брайан нередко приезжает в Россию. Мужчина дружен с Борисом Гребенщиковым и иногда выступает на мероприятиях вместе с группой «Аквариум». 

Борис Гребенщиков, Любовь Толкалина
Борис Гребенщиков и Любовь Толкалина

Скорее всего, Любовь и Брайан познакомились благодаря Борису. Напомним, СМИ не раз сообщали о тайном романе актрисы с рок-музыкантом, но сами звезды никогда не подтверждали подобные догадки. 

Вот и теперь журналисты подозревают, что на самом деле Толкалина не встречается с иностранцем. А если и встречается, то ей стоило бы подумать о расставании с ним. 

Поговаривают, на самом деле у Финнегана есть... законная жена, с которой он счастлив в браке, и шестилетний сын Оллин. 

  • Любовь Толкалина
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    Любовь Толкалина придумала свой роман с британским композитором, считают инсайдеры
    Смотреть галерею

«Любе нужно как-то отмазаться от романа с БГ и объяснить, почему она сопровождает его коллектив на гастролях. Вот она и придумала эту штуку с Брайаном», — поведал знакомый Гребенщикова порталу «СтарХит». Интересно, прокомментирует ли такие новости сама Толкалина?

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02 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @tolkalinaliuba/Instagram
Теги

Любовь Толкалина, Борис Гребенщиков

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





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