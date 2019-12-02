Сияющая Светлана Бондарчук, ослепительная Ксения Собчак, элегантная Надежда Михалкова и другие звезды поучаствовали в благотворительном аукционе Action!

На днях в ресторане «Подмосковные Veчера» состоялся ежегодный благотворительный аукцион Action!2019. В ходе мероприятия приглашенные звездные гости собирали средства для 13 фондов и организаций, но делали это весьма необычным способом.
Известные российские режиссеры снимали короткометражные фильмы на свободную тематику. В ходе мероприятия их демонстрировали гостям на большом экране. И те, кто предлагал самую высокую ставку, становились единственными правообладателями этих фильмов. А уж выигранными лентами они могли распорядиться по собственному желанию: оставить себе для коллекции или же, напротив, выставить в Интернет для всеобщего пользования.
Примечательно, что самым дорогим фильмом вечера стал фильм продюсера и сценариста Александра Цыпкина и режиссера Резо Гигинеишвили «#этоневажно». Главные роли в фильме исполнили Ксения Раппопорт и Риналь Мухаметов.
Среди режиссеров и актеров, которые приняли участие в создании аукционных лотов, были Тимур Бекмамбетов, Анна Меликян, Надежда Михалкова, Светлана Устинова, Константин Хабенский, Ирина Розанова, Олеся Судзиловская и многие другие.
Рождественский благотворительный вечер посетили такие звезды, как Матильда Шнурова, Ольга Слуцкер, Ирина Чайковская, Надежда Оболенцева, Светлана Устинова и многие другие.