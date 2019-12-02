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Сияющая Светлана Бондарчук, ослепительная Ксения Собчак, элегантная Надежда Михалкова и другие звезды поучаствовали в благотворительном аукционе Action!

1 декабря прошел девятый ежегодный рождественский вечер Action!2019. В ходе аукциона знаменитостям удалось собрать 61 миллион рублей на благотворительность!
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук

На днях в ресторане «Подмосковные Veчера» состоялся ежегодный благотворительный аукцион Action!2019. В ходе мероприятия приглашенные звездные гости собирали средства для 13 фондов и организаций, но делали это весьма необычным способом.

Известные российские режиссеры снимали короткометражные фильмы на свободную тематику. В ходе мероприятия их демонстрировали гостям на большом экране. И те, кто предлагал самую высокую ставку, становились единственными правообладателями этих фильмов. А уж выигранными лентами они могли распорядиться по собственному желанию: оставить себе для коллекции или же, напротив, выставить в Интернет для всеобщего пользования.

Ксения Собчак
Ксения Собчак
Хозяйками вечера были Светлана Бондарчук и Евгения Попова. В качестве ведущих дружеских торгов выступили Алексей Агранович, Ксения Собчак, Валдис Пельш и Андрей Малахов. Они увлеченно общались с гостями в непринужденной обстановке, и отчасти благодаря их усилиям на благие цели была собрана солидная сумма в 61 миллион рублей!

Примечательно, что самым дорогим фильмом вечера стал фильм продюсера и сценариста Александра Цыпкина и режиссера Резо Гигинеишвили «#этоневажно». Главные роли в фильме исполнили Ксения Раппопорт и Риналь Мухаметов.

Надежда Михалкова
Надежда Михалкова

Среди режиссеров и актеров, которые приняли участие в создании аукционных лотов, были Тимур Бекмамбетов, Анна Меликян, Надежда Михалкова, Светлана Устинова, Константин Хабенский, Ирина Розанова, Олеся Судзиловская и многие другие. 

Рождественский благотворительный вечер посетили такие звезды, как Матильда Шнурова, Ольга Слуцкер, Ирина Чайковская, Надежда Оболенцева, Светлана Устинова и многие другие. 

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02 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Пресс-служба
Теги

Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Надежда Михалкова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • лошадиное царство

  • Не поняла, как Собчак могла вечером 1 декабря участвовать в этом мероприятии, если вчера только была тут статья, что она " в первый день зимы" улетела с сыном на Мальдивы?

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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