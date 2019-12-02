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Настя Рыбка полтора года не видела своего сына

Мало кто знает, но у скандального секс-тренера Насти Рыбки есть ребенок. И уже долгие годы молодая женщина не принимает участия в судьбе наследника. 
Настя Рыбка
Настя Рыбка

Не так давно весь мир узнал о 28-летней «секс-охотнице» Насте Рыбке, которая написала скандальную книгу о том, как соблазнять миллиардеров, а затем была задержана вместе с другом Алексом Лесли за незаконное проведение интимных тренингов в Таиланде. 

В январе Настя вышла из тюрьмы. Теперь она пытается построить бизнес в Дубае, где проводит занятия для потенциальных «секс-охотниц». 

Недавно Рыбка стала героиней нового шоу «Хочу сибаса» на онлайн-платформе Premier. В беседе с ведущим молодая женщина рассказала о свое успешном деле и наличии множества восточных ухажеров, которые осыпают ее щедрыми подарками. 

Настя Рыбка
 

Кроме того, Настя поведала, что из-за жизни за границей она не может встречаться со своим сыном. Знаменитость не видела ребенка уже примерно полтора года. 

Рыбка объяснила, что, несмотря на редчайшие встречи с наследником, ее не лишали родительских прав — просто она может видеться с мальчиком только в присутствии его отца. 

«С отцом у нас сейчас такие отношения… сказать, что мы друг друга ненавидим, это ничего не сказать. Я малого не видела полтора года, мы встретились на суде, я к нему подошла… и увидела себя, только мальчика. Я говорю: просто подождите, в 15 лет он будет знать, куда ему пойти. Есть пока кому кашей кормить — это хорошо. Я пока постараюсь денег заработать», — объяснила свою позицию звезда. 

Настя тщательно скрывает возраст и имя своего сына. Ходят слухи, что Рыбка родила ребенка, когда ей не было еще 18 лет. Сама же «секс-охотница» однажды заявила, что и вовсе является многодетной матерью — но не поддерживает контакт ни с одним из троих наследников. 

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02 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото PhotoXPress.ru, @nastya_rybka.ru/Instagram, Instagram
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Настя Рыбка

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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