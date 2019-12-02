Настя Рыбка полтора года не видела своего сына

Мало кто знает, но у скандального секс-тренера Насти Рыбки есть ребенок. И уже долгие годы молодая женщина не принимает участия в судьбе наследника.

Настя Рыбка

Не так давно весь мир узнал о 28-летней «секс-охотнице» Насте Рыбке, которая написала скандальную книгу о том, как соблазнять миллиардеров, а затем была задержана вместе с другом Алексом Лесли за незаконное проведение интимных тренингов в Таиланде.

В январе Настя вышла из тюрьмы. Теперь она пытается построить бизнес в Дубае, где проводит занятия для потенциальных «секс-охотниц».

Недавно Рыбка стала героиней нового шоу «Хочу сибаса» на онлайн-платформе Premier. В беседе с ведущим молодая женщина рассказала о свое успешном деле и наличии множества восточных ухажеров, которые осыпают ее щедрыми подарками.

Кроме того, Настя поведала, что из-за жизни за границей она не может встречаться со своим сыном. Знаменитость не видела ребенка уже примерно полтора года.

Рыбка объяснила, что, несмотря на редчайшие встречи с наследником, ее не лишали родительских прав — просто она может видеться с мальчиком только в присутствии его отца.

«С отцом у нас сейчас такие отношения… сказать, что мы друг друга ненавидим, это ничего не сказать. Я малого не видела полтора года, мы встретились на суде, я к нему подошла… и увидела себя, только мальчика. Я говорю: просто подождите, в 15 лет он будет знать, куда ему пойти. Есть пока кому кашей кормить — это хорошо. Я пока постараюсь денег заработать», — объяснила свою позицию звезда.

1 2 3 ... 10 Настя Рыбка полтора года не видела сына

Настя тщательно скрывает возраст и имя своего сына. Ходят слухи, что Рыбка родила ребенка, когда ей не было еще 18 лет. Сама же «секс-охотница» однажды заявила, что и вовсе является многодетной матерью — но не поддерживает контакт ни с одним из троих наследников.