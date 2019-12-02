Настя Рыбка полтора года не видела своего сына

Не так давно весь мир узнал о 28-летней «секс-охотнице» Насте Рыбке, которая написала скандальную книгу о том, как соблазнять миллиардеров, а затем была задержана вместе с другом Алексом Лесли за незаконное проведение интимных тренингов в Таиланде.
Недавно Рыбка стала героиней нового шоу «Хочу сибаса» на онлайн-платформе Premier. В беседе с ведущим молодая женщина рассказала о свое успешном деле и наличии множества восточных ухажеров, которые осыпают ее щедрыми подарками.
Кроме того, Настя поведала, что из-за жизни за границей она не может встречаться со своим сыном. Знаменитость не видела ребенка уже примерно полтора года.
«С отцом у нас сейчас такие отношения… сказать, что мы друг друга ненавидим, это ничего не сказать. Я малого не видела полтора года, мы встретились на суде, я к нему подошла… и увидела себя, только мальчика. Я говорю: просто подождите, в 15 лет он будет знать, куда ему пойти. Есть пока кому кашей кормить — это хорошо. Я пока постараюсь денег заработать», — объяснила свою позицию звезда.
Настя тщательно скрывает возраст и имя своего сына. Ходят слухи, что Рыбка родила ребенка, когда ей не было еще 18 лет. Сама же «секс-охотница» однажды заявила, что и вовсе является многодетной матерью — но не поддерживает контакт ни с одним из троих наследников.