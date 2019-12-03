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Дмитрий Тарасов возмущенно заявил, что никогда не поднимал руку на Ольгу Бузову

Футболист Дмитрий Тарасов, который скоро станет отцом в третий раз, все еще пытается отбелить свою репутацию и заявляет, что никогда не поднимал руку на экс-супругу Ольгу Бузову.

«Я никогда не избивал Ольгу Бузову!» — заявил временно безработный футболист Дмитрий Тарасов в письме, направленном «Комсомольской правде». По словам спортсмена, доказать его невиновность очень просто. Достаточно всего лишь сделать запрос в органы — на него же никто не заявлял. 

Напомним, весь сыр-бор начался около месяца назад после того, как Ольга в интервью той же «Комсомольской правде» призналась, что была жертвой домашнего насилия. Имен Бузова не назвала.

А спустя всего несколько часов после того, как откровения Ольги появились в Интернете, на просторы YouTube вышло новое интервью рэпера T-killah с Дмитрием Тарасовым, в котором футболист прямым текстом говорит: он может «дать леща» девушке. «Когда женщина делает для меня все, что нужно, мне хочется меняться. Последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Пока не беременная, можно получить сразу леща», — объяснил он.

Конечно, пришлось оправдываться. Тарасов заявил, что фраза была вырвана из контекста. «Тема домашнего насилия для меня неприемлема. Я воспитывался в хорошей семье с правильными понятиями и позициями, поэтому для меня эта тема закрыта. Я сам являюсь отцом двух дочерей, поэтому хочу, чтобы к ним относились так же, как я отношусь к своей жене», — сказал Дмитрий.

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03 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, @buzova86, @tarasov23/Instagram
Теги

Ольга Бузова, Дмитрий Тарасов

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну имён сказано не было Ольгой

  • Сейчас понабегут фанаты дома2 и скажут, что совершенно точно он ее бил, им лучше знать)) И нынешнюю жену он тоже регулярно лупит - им и это известно на 100%😆

  • "Я сам являюсь отцом двух дочерей, поэтому хочу, чтобы к ним относились так же, как я отношусь к своей жене», — сказал Дмитрий.Источник: http://www.woman.ru/stars/events/article/234421/© Woman.ru Дим, алименты 15 тысяч деревянных - это сильно.

  • "Достаточно всего лишь сделать запрос в органы — на него же никто не заявлял"Да, это весомое доказательство, особенно в нашей стране, где половина женщин - терпилы, готовые прощать побои, лишь бы мужик не сбежал.Верю, что побои были, у него на лице все написано.

  • Не обязательно тиран физический, бывает ещё моральная тирания и моральное насилие.

  • Тарасов! Прекрати позорится,из не плохого футболиста премьер лиги,стал инстаграмным клоуном,рекламирующим Агушу и добирающего крохи популярности за счет известности бывшей жены! Молодцы Миранчуки,что дистанцировались от Дмитрия!

  • Гость

    Сейчас понабегут фанаты дома2 и скажут, что совершенно точно он ее бил, им лучше знать)) И нынешнюю жену он тоже регулярно лупит - им и это известно на 100%😆

    имен то никто не называл,но Тарасов решил и на этом интервью Бузовой попиариться!! На воре шапка горит🤣

  • Почему-то все решили сразу, что Бузова говорила про Тарасова, хотя действительно имени она не назвала. Не поклонница Тарасова, более того, считаю его дураком и нарциссом, но зачем же на него одного всех собак вешать? Он не первый мужчина Бузовой, да и вообще, насилие могло быть и в родительской семье например, или в школе, в универе, в том же Доме 2, не обязательно от мужа.

  • Гость

    Не обязательно тиран физический, бывает ещё моральная тирания и моральное насилие.

    Это у Бузовой надо спрашивать, какой именно вид насилия она имела в виду. А мы можем только догадки строить.

  • Гость

    имен то никто не называл,но Тарасов решил и на этом интервью Бузовой попиариться!! На воре шапка горит🤣

    Да не нужен такой пиар никому.он оправдывается,потому что все начали его обвинять,хотя у Бузовой были мужики до него,тот же Третьяков,но их никто не вспоминает,а сразу начали Тарасова обвинять

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Гость 2019-11-23 16:19:00
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Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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