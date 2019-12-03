Дмитрий Тарасов возмущенно заявил, что никогда не поднимал руку на Ольгу Бузову

Футболист Дмитрий Тарасов, который скоро станет отцом в третий раз, все еще пытается отбелить свою репутацию и заявляет, что никогда не поднимал руку на экс-супругу Ольгу Бузову.

«Я никогда не избивал Ольгу Бузову!» — заявил временно безработный футболист Дмитрий Тарасов в письме, направленном «Комсомольской правде». По словам спортсмена, доказать его невиновность очень просто. Достаточно всего лишь сделать запрос в органы — на него же никто не заявлял.

Напомним, весь сыр-бор начался около месяца назад после того, как Ольга в интервью той же «Комсомольской правде» призналась, что была жертвой домашнего насилия. Имен Бузова не назвала.

А спустя всего несколько часов после того, как откровения Ольги появились в Интернете, на просторы YouTube вышло новое интервью рэпера T-killah с Дмитрием Тарасовым, в котором футболист прямым текстом говорит: он может «дать леща» девушке. «Когда женщина делает для меня все, что нужно, мне хочется меняться. Последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Пока не беременная, можно получить сразу леща», — объяснил он.

1 2 3 ... 8 Дмитрий Тарасов женат уже в третий раз

Конечно, пришлось оправдываться. Тарасов заявил, что фраза была вырвана из контекста. «Тема домашнего насилия для меня неприемлема. Я воспитывался в хорошей семье с правильными понятиями и позициями, поэтому для меня эта тема закрыта. Я сам являюсь отцом двух дочерей, поэтому хочу, чтобы к ним относились так же, как я отношусь к своей жене», — сказал Дмитрий.