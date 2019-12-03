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Топ-модель Марина Линчук впервые стала мамой

Белорусская модель Марина Линчук поделилась радостной новостью: она родила дочь! О событии 32-летняя девушка рассказала в своем Инстаграме.
Марина Линчук
Марина Линчук

Модель Марина Линчук впервые стала мамой. Красавица родила девочку! «Моя малышка», — написала девушка под фотографией с новорожденной дочкой, которую опубликовала 3 декабря.

Многие СМИ предположили, что отцом ребенка стал 26-летний Брендан Грин, сын британского бизнесмена-миллиардера и председателя Arcadia Group, владельца Topshop Филиппа Грина. Да-да, Брендан и Хлоя Грин, экс-подружка «самого красивого преступника в мире» Джереми Микса, — родные брат и сестра.

Брендан и Хлоя Грин
Брендан и Хлоя Грин

Марина и Брендан действительно встречались с 2015 года — тогда они познакомились на вечеринке amfAR в Каннах. Однако свой роман пара не афишировала, поэтому светские сплетники даже не успели заметить, как Линчук и Грин расстались, а модель закрутила роман с красавчиком Брайаном Кейси, от которого и забеременела.

Об интересном положении Марины стало известно в начале июня: именно тогда топ-модель начала публиковать в Инстаграме снимки с округлившимся животом. 

Поздравляем молодых людей с таким прекрасным событием!

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03 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, @marynalinchuk1/Instagram
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Марина Линчук

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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