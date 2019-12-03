Топ-модель Марина Линчук впервые стала мамой

Белорусская модель Марина Линчук поделилась радостной новостью: она родила дочь! О событии 32-летняя девушка рассказала в своем Инстаграме.

Марина Линчук

Модель Марина Линчук впервые стала мамой. Красавица родила девочку! «Моя малышка», — написала девушка под фотографией с новорожденной дочкой, которую опубликовала 3 декабря.

Многие СМИ предположили, что отцом ребенка стал 26-летний Брендан Грин, сын британского бизнесмена-миллиардера и председателя Arcadia Group, владельца Topshop Филиппа Грина. Да-да, Брендан и Хлоя Грин, экс-подружка «самого красивого преступника в мире» Джереми Микса, — родные брат и сестра.

Брендан и Хлоя Грин

Марина и Брендан действительно встречались с 2015 года — тогда они познакомились на вечеринке amfAR в Каннах. Однако свой роман пара не афишировала, поэтому светские сплетники даже не успели заметить, как Линчук и Грин расстались, а модель закрутила роман с красавчиком Брайаном Кейси, от которого и забеременела.

Об интересном положении Марины стало известно в начале июня: именно тогда топ-модель начала публиковать в Инстаграме снимки с округлившимся животом.

1 2 3 ... 9 Марина Линчук родилась 4 сентября 1987 года в Минске

Поздравляем молодых людей с таким прекрасным событием!