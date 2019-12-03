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На 15-м году брака Дональд и Мелания Трамп спят на разных этажах

Президентская семья переживает кризис. Пока глава Америки спит на втором этаже, его жена почивает этажом выше. Об этом пишет автор биографии Мелании Трамп Кейт Беннетт.

У 73-летнего Дональда Трампа дела идут явно не очень. Неудачи на каждом шагу — и в политике, и в личной жизни. В сентябре демократы начали против президента процесс импичмента, а это значит, что скоро Трамп может освободить занимаемую должность раньше срока. 

Усугубляет и так печальное положение Дональда напряженная обстановка дома. Автор биографии жены американского президента Кейт Беннетт в своей новой книге заявила, что президент США и первая леди спят не просто в разных спальнях, но и на разных этажах. 

описание
описание

Дональд отдыхает на втором этаже Белого дома, Мелания — на третьем. В двухкомнатной «крепости» экс-модели раньше жила мать Мишель Обамы Мариан Робинсон.

Кейт Беннетт также заявила, что у первой леди есть собственная «комната гламура», где ее красят и причесывают, а еще личный тренажерный зал. 

Напомним, Мелания и Дональд познакомились в далеком 1998 году на одной из вечеринок в Нью-Йорке. Девушке было 28, ее будущему супругу — 52. Спустя шесть лет медиамагнат предложил модели руку и сердце, и она ответила согласием. 

Свадьба состоялась 22 января 2005 года в Палм-Бич, а через год Мелания родила первенца — сына Бэррона.

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03 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Дональд Трамп, Мелания Трамп

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Счастливые люди и крепкий брак.

  • Как бы нормально. Все люди с достатком имеют свои комнаты.Если имеют одну спальную комнату от невозможности иметь каждому по комнате, не знчит что там большая любовь. Человеку нужна своя комната, если заболеет не в гостиную же идти на диване спать. Просто в СССР с жильем было плохо у 90%, вот и ютились все в одной.

  • Я бы с удовольствием так хотела бы после 15 лет брака,но...

  • Прекрасная пара , дай Бог им здоровья и счастья!

  • Ой а сколько пар спят в одной спальне на одной кровати а он изменяет жене. Или она имеет любовника. Общая спальная ничего не говорит о любви.О любви говорит забота,тактильная коммуникация , ласковые слова, нинини крика на любимого человека.

  • Гость

    Человеку нужна своя комната, если заболеет не в гостиную же идти на диване спать.

    А сколько таких ситуаций, когда поешь какой-нибудь капусты, бобовых и т.д., и хочется выпустить газы ( да-да, все мы п@каем), а рядом лежит горячо любимый и любящий муж, и что делать в таких ситуациях? Терпеть до боли и коликов в животе, или п@кать ему под одеяло, прямо в его объятия? Другая ситуация: чуткий сон. Любимый муж, к примеру, храпит, или просто сопит? Не высыпаешься толком. Недавно подруга рассказывала, что она хочет спать с кондиционером в прохладной комнате, а муж - мерзнет. То же разошлись в разные спальни, все довольны, и это не мешает им продолжать любить друг друга и "любиться". Так что, я полностью за сон и отдых в разных комнатах.

  • В 20 лет романтично вдвоем спать. А в 40, тем более в 70, один храпит как слон, другой газы пускает и пинается во сне. Но кому как, кто-то и зубную щетку делит, типа, все равно ведь целуемся))

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Гость 2019-11-23 16:19:00
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Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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