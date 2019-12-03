На 15-м году брака Дональд и Мелания Трамп спят на разных этажах

Президентская семья переживает кризис. Пока глава Америки спит на втором этаже, его жена почивает этажом выше. Об этом пишет автор биографии Мелании Трамп Кейт Беннетт.

У 73-летнего Дональда Трампа дела идут явно не очень. Неудачи на каждом шагу — и в политике, и в личной жизни. В сентябре демократы начали против президента процесс импичмента, а это значит, что скоро Трамп может освободить занимаемую должность раньше срока.

Усугубляет и так печальное положение Дональда напряженная обстановка дома. Автор биографии жены американского президента Кейт Беннетт в своей новой книге заявила, что президент США и первая леди спят не просто в разных спальнях, но и на разных этажах.

описание

Дональд отдыхает на втором этаже Белого дома, Мелания — на третьем. В двухкомнатной «крепости» экс-модели раньше жила мать Мишель Обамы Мариан Робинсон.

Кейт Беннетт также заявила, что у первой леди есть собственная «комната гламура», где ее красят и причесывают, а еще личный тренажерный зал.



1 2 3 ... 8 Дональд Трамп обратил внимание на Меланию 21 год назад

Напомним, Мелания и Дональд познакомились в далеком 1998 году на одной из вечеринок в Нью-Йорке. Девушке было 28, ее будущему супругу — 52. Спустя шесть лет медиамагнат предложил модели руку и сердце, и она ответила согласием.

Свадьба состоялась 22 января 2005 года в Палм-Бич, а через год Мелания родила первенца — сына Бэррона.