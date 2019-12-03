Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом

Совсем недавно Евгения Феофилактова представила всем своего жениха Маджида Гиагиа, который обещал ей устроить «свадьбу века». Однако восточная сказка продлилась недолго — кажется, ливанский бизнесмен и экс-звезда «Дома-2» больше не вместе.

Последние несколько недель Евгения Феофилактова с удовольствием рассказывала о своих новых отношениях. Ее избранником стал ливанский бизнесмен Маджид Гиагиа, который носил девушку на руках, осыпал дорогими подарками и казался поклонникам инстадивы настоящим восточным принцем из сказки.

Маджид нашел общий язык с сыном Феофилактовой Даниэлем, устроил возлюбленной незабываемый праздник в Дубае, строчил комплименты в комментариях. Правда, спустя некоторое время пользователи Сети нашли изъяны в «мистере Совершенство». Они заподозрили, что Маджид вовсе не так богат, как говорит. А потом на связь вышла его супруга и подлила масла в огонь.

Женщина утверждала, что Маджид предлагает каждой выйти за него замуж. Якобы он — еще тот ловелас, и Евгения прекрасно осведомлена об этом. Впрочем, Феофилактова хранила молчание. Однако на днях она, ранее говорившая о замужестве, вдруг написала, что уже и не стремится отправиться под венец. «Свадьба века» рассыпалась у всех на глазах.

Окончательную точку во всей этой стремительно развивавшейся истории поставил сам Маджид. 3 ноября он разместил в инстаграм-историях свою фотографию и подписал ее:

«Кажется, 2020 год я встречу одиноким мужчиной».

Однако даже после этого послания фолловеры решили уточнить, что имел в виду Гиагиа. Возможно, многим просто не хотелось верить, что восточная сказка так и не станет явью.

«А как же Женя? Вы с ней расстались?» — спросили Маджида подписчики, на что он категорично ответил: «Да».

Феофилактова пока никак не комментировала слова бизнесмена. Но на днях она впервые за долгое время поменяла прическу, сделав короткое каре. Волосы Евгения покрасила в темный цвет. В свое время так поступила Ольга Бузова, расставшись с Дмитрием Тарасовым. Возможно, сменой имиджа Евгения и намекнула на разрыв отношений? В любом случае поклонники ждут, когда же сама инстадива выскажется на эту тему.