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Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом

Совсем недавно Евгения Феофилактова представила всем своего жениха Маджида Гиагиа, который обещал ей устроить «свадьбу века». Однако восточная сказка продлилась недолго — кажется, ливанский бизнесмен и экс-звезда «Дома-2» больше не вместе.
Евгения Феофилактова, Маджид Гиагиа

Последние несколько недель Евгения Феофилактова с удовольствием рассказывала о своих новых отношениях. Ее избранником стал ливанский бизнесмен Маджид Гиагиа, который носил девушку на руках, осыпал дорогими подарками и казался поклонникам инстадивы настоящим восточным принцем из сказки

Евгения Феофилактова, Маджид Гиагиа

Маджид нашел общий язык с сыном Феофилактовой Даниэлем, устроил возлюбленной незабываемый праздник в Дубае, строчил комплименты в комментариях. Правда, спустя некоторое время пользователи Сети нашли изъяны в «мистере Совершенство». Они заподозрили, что Маджид вовсе не так богат, как говорит. А потом на связь вышла его супруга и подлила масла в огонь. 

Женщина утверждала, что Маджид предлагает каждой выйти за него замуж. Якобы он — еще тот ловелас, и Евгения прекрасно осведомлена об этом. Впрочем, Феофилактова хранила молчание. Однако на днях она, ранее говорившая о замужестве, вдруг написала, что уже и не стремится отправиться под венец. «Свадьба века» рассыпалась у всех на глазах.

Маджид Гиагиа

Окончательную точку во всей этой стремительно развивавшейся истории поставил сам Маджид. 3 ноября он разместил в инстаграм-историях свою фотографию и подписал ее:

«Кажется, 2020 год я встречу одиноким мужчиной».

Однако даже после этого послания фолловеры решили уточнить, что имел в виду Гиагиа. Возможно, многим просто не хотелось верить, что восточная сказка так и не станет явью.

«А как же Женя? Вы с ней расстались?» — спросили Маджида подписчики, на что он категорично ответил: «Да».

Феофилактова пока никак не комментировала слова бизнесмена. Но на днях она впервые за долгое время поменяла прическу, сделав короткое каре. Волосы Евгения покрасила в темный цвет. В свое время так поступила Ольга Бузова, расставшись с Дмитрием Тарасовым. Возможно, сменой имиджа Евгения и намекнула на разрыв отношений? В любом случае поклонники ждут, когда же сама инстадива выскажется на эту тему.

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03 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @evgeniyafeofilaktova/Instagram
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Евгения Феофилактова

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19 комментариев Добавить комментарий
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  • вот она кульминация бурного и страстного романа фео и каки!

  • Смеюсь....Маски шоу...

  • Она такая красивая, имхо, как кукла, но в жизни какая-то бестолковая... Все ее истории бестолковы.

  • Эхх, Женя-Женя...) Ждем очередного щедрого миллиардера с серьезными намерениями.

  • Поклонники Феофилактовой боятся, что со временем Гиагиа заставит ее надеть платок и прекратить вести соцсети.Ну вот, напрасно беспокоились

  • Бхахахах, гыгыгыгыыы😆 Прям как у Бони: почтимужья вероломно сливаются. Судьба всех девок из Дома-2 примерно одинакова😊

  • А был ли мальчик ?

  • Ну вооот☹️ А я им уже тег придумала для обозначения их Божественного Союза - #фекаки. Не понадобится теперь😩

  • быстро наигрался и передумал. Для ливанского мужчиты такая жена - анриал, это позор. Сестра моей подруги была около 10 лет замужем за ливанцем, она даже купалась в шортах и футболке, и он был просто врач)) Невзирая что у них сын, она с ним развелась, когда он захотел поехать к себе на родидину (10 лет они жили здесь). Она рассудила , если он здесь столько ей запрещает, то у себя в Ливане она будет в чадре ходить.

  • Факир был пьян и фокус не удался.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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