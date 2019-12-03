После модной церемонии Ирина Шейк сбежала в Макдональдс прямо в вечернем платье

На днях Ирина Шейк стала звездой церемонии The Fashion Awards 2019, где блистала в платье Burberry. После мероприятия модель в компании приятелей отправилась... за бургерами и молочными коктейлями в ближайший Макдональдс. Необычное место для афтепати? Только не в мире моды!

2 декабря в Лондоне состоялось вручение премии The Fashion Awards 2019. Церемонию посетило множество представителей фэшн-индустрии. Не обошлось и без звездного десанта — селебрити просто не могли пропустить такое важное мероприятие.

Ирина Шейк приковала к себе сотни взглядов на красной дорожке. 33-летняя модель выбрала для торжественной церемонии серое облегающее платье Burberry с высоким разрезом. Далеко не все оценили этот лук, посчитав, что наряд укоротил и расширил фигуру манекенщицы

После торжественного мероприятия Ирина вместе с друзьями решили устроить небольшую афтепати. Они отправились в Макдональдс и позволили себе «праздник непослушания». К Ирине присоединились модель и певица Карен Элсон, креативный директор британского Vogue Алек Максвелл и главный редактор издания Эдвард Эннинфул.

Ирина разместила несколько видеороликов, показав, как дружная компания выбирает блюда в автомате и радуется жизни. Сочетание нарядно одетых гостей и сонных посетителей Макдональдса наверняка позабавило подписчиков Ирины. Судя по всему, настроение у всех было превосходное.