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После модной церемонии Ирина Шейк сбежала в Макдональдс прямо в вечернем платье

На днях Ирина Шейк стала звездой церемонии The Fashion Awards 2019, где блистала в платье Burberry. После мероприятия модель в компании приятелей отправилась... за бургерами и молочными коктейлями в ближайший Макдональдс. Необычное место для афтепати? Только не в мире моды!
Ирина Шейк

2 декабря в Лондоне состоялось вручение премии The Fashion Awards 2019. Церемонию посетило множество представителей фэшн-индустрии. Не обошлось и без звездного десанта — селебрити просто не могли пропустить такое важное мероприятие.

Ирина Шейк

Ирина Шейк приковала к себе сотни взглядов на красной дорожке. 33-летняя модель выбрала для торжественной церемонии серое облегающее платье Burberry с высоким разрезом. Далеко не все оценили этот лук, посчитав, что наряд укоротил и расширил фигуру манекенщицы

После торжественного мероприятия Ирина вместе с друзьями решили устроить небольшую афтепати. Они отправились в Макдональдс и позволили себе «праздник непослушания». К Ирине присоединились  модель и певица Карен Элсон, креативный директор британского Vogue Алек Максвелл и главный редактор издания Эдвард Эннинфул.

Ирина разместила несколько видеороликов, показав, как дружная компания выбирает блюда в автомате и радуется жизни. Сочетание нарядно одетых гостей и сонных посетителей Макдональдса наверняка позабавило подписчиков Ирины. Судя по всему, настроение у всех было превосходное.

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03 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @irinashayk/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Ирина Шейк

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ирка все таки восхитительная. По настоящему красивая, кажется очень простой. вот не берут в мир высокой моды насиликоненных и раздутых от филлеров кукол.

  • Мисс скучное платье в жутких розочках получилась. А уж поесть Шейк любит, здоровая.

  • Гость

    Ирка все таки восхитительная. По настоящему красивая, кажется очень простой. вот не берут в мир высокой моды насиликоненных и раздутых от филлеров кукол.

    Почему "Ирка"? Она вам что, сестра, подружка? ИРИНА!

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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