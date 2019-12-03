Цыганов изменил своим правилам и впервые выложил чувственное фото Юлии Снигирь в Инстаграм

Евгений Цыганов, который не терпит даже малейшего вмешательства в свою личную жизнь, опубликовал в Инстаграме (где, кстати, и его фото — редкость) нежный кадр со своей супругой. Неужто чувства победили скрытность?

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь не зря считаются одной из самых закрытых пар российского шоу-бизнеса. Если бы не внимательный Федор Бондарчук, о свадьбе актеров мы бы узнали гораздо позже, если бы вообще узнали. Впрочем, Цыганов комментировать торжество отказался, а Юлия и вовсе разразилась гневным постом, в котором попросила «не совать нос в чужие дела».



Несмотря на то, что пара тщательно скрывает подробности своих отношений, иногда чувства все же берут верх. 3 декабря Евгений выложил фото, на котором позирует Юлия. Актриса чувственно закрыла глаза. Еще секунда и ее обнимет мужская рука.

1 2 3 ... 10 Юлия Снигирь и Евгений Цыганов тщательно оберегают свою жизнь от прессы

Немногочисленные подписчики оценили нежный снимок. Евгений никак не подписал кадр, потому что слова тут не нужны. Так Цыганов видит свою возлюбленную, и спасибо, что позволяет и нам ею любоваться.