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Цыганов изменил своим правилам и впервые выложил чувственное фото Юлии Снигирь в Инстаграм

Евгений Цыганов, который не терпит даже малейшего вмешательства в свою личную жизнь, опубликовал в Инстаграме (где, кстати, и его фото — редкость) нежный кадр со своей супругой. Неужто чувства победили скрытность?
Евгений Цыганов, Юлия Снигирь
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь не зря считаются одной из самых закрытых пар российского шоу-бизнеса. Если бы не внимательный Федор Бондарчук, о свадьбе актеров мы бы узнали гораздо позже, если бы вообще узнали. Впрочем, Цыганов комментировать торжество отказался, а Юлия и вовсе разразилась гневным постом, в котором попросила «не совать нос в чужие дела».

Несмотря на то, что пара тщательно скрывает подробности своих отношений, иногда чувства все же берут верх. 3 декабря Евгений выложил фото, на котором позирует Юлия. Актриса чувственно закрыла глаза. Еще секунда и ее обнимет мужская рука.

Немногочисленные подписчики оценили нежный снимок. Евгений никак не подписал кадр, потому что слова тут не нужны. Так Цыганов видит свою возлюбленную, и спасибо, что позволяет и нам ею любоваться.

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03 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @yuliasnigir, @tsyganovpictures/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Юлия Снигирь, Евгений Цыганов

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2 комментария Добавить комментарий
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  • ну ладно он не тем местом думал, но она связаться с многодетным женатиком!?

  • Гость

    ну ладно он не тем местом думал, но она связаться с многодетным женатиком!?

    он как раз не был женатиком) мать 7ых своих детей в ЗАГС он так и не повел. ну и вообще - столько времени прошло, сколько уже можно)

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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