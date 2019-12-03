«В доме полно нянь»: Анастасию Тарасову критикуют за то, что она много спит и мало времени уделяет ребенку

На днях Анастасия Тарасова рассказала подписчикам, что сейчас происходит в ее жизни. В настоящее время супруга футболиста ждет второго ребенка, и поэтому забот у нее множество. Не так давно ей пришлось провести несколько дней в больнице, поэтому Анастасия особенно пристально следит за своим здоровьем. Для очередного обследования ей пришлось проснуться раньше обычного, о чем она и поведала в новом посте в Инстаграме.
Анастасия также сообщила свои планы на день: к ней в гости приезжает подруга, и они собираются побаловать себя вкусностями.
В комментариях поднялась буря негодования. Подписчиков изумило, что Анастасия не привыкла рано подниматься с кровати. Ведь она воспитывает годовалую Милану, а маленькие дети, как правило, встают чуть ли не с первыми лучами солнца.
И именно поэтому звездная мама может понежиться в постели чуть дольше, чем другие. Никакой армады нянь, по словам знаменитости, дома нет. Впрочем, на днях Дмитрий и Анастасия устроили кастинг для Мэри Поппинс, так что, возможно, вскоре в доме Тарасовых появится помощница.