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«В доме полно нянь»: Анастасию Тарасову критикуют за то, что она много спит и мало времени уделяет ребенку

Анастасии Тарасовой не привыкать к упрекам со стороны фолловеров. Иногда к ней предъявляют весьма завышенные требования. Так, недавно пользователям Сети показалось, что супруга футболиста посвящает малышке Милане слишком мало времени. И все — в угоду сладкому сну.
Анастасия Тарасова

На днях Анастасия Тарасова рассказала подписчикам, что сейчас происходит в ее жизни. В настоящее время супруга футболиста ждет второго ребенка, и поэтому забот у нее множество. Не так давно ей пришлось провести несколько дней в больнице, поэтому Анастасия особенно пристально следит за своим здоровьем. Для очередного обследования ей пришлось проснуться раньше обычного, о чем она и поведала в новом посте в Инстаграме.

«Давно я так рано не вставала (7:30). Прошла всех врачей, две недели можно жить спокойно», — рассказала Тарасова фолловерам.

Анастасия также сообщила свои планы на день: к ней в гости приезжает подруга, и они собираются побаловать себя вкусностями.

Анастасия Тарасова

В комментариях поднялась буря негодования. Подписчиков изумило, что Анастасия не привыкла рано подниматься с кровати. Ведь она воспитывает годовалую Милану, а маленькие дети, как правило, встают чуть ли не с первыми лучами солнца. 

«Сразу понятно, что в доме полно нянь. Как с маленьким ребенком можно “давно так рано не вставать”?» — поинтересовались у Тарасовой. Она не стала вступать в дискуссию, а спокойно объяснила, что Милана просыпается около девяти утра.

И именно поэтому звездная мама может понежиться в постели чуть дольше, чем другие. Никакой армады нянь, по словам знаменитости, дома нет. Впрочем, на днях Дмитрий и Анастасия устроили кастинг для Мэри Поппинс, так что, возможно, вскоре в доме Тарасовых появится помощница.

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03 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kostenko.94/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко)

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Так в царской России аристократки вообще деете на руках полчаса в день держали. А как дети были с нянями и гувернантками. Потому и образ холеной, красивой, изысканно пахнущей ,вечно спокойно и уравновешенной мамы шел с ними через года. Так что никто бы отказался так жить!))

  • Не вызывает интереса это семейство.

  • Гость

    Не вызывает интереса это семейство.

    Проходите тогда мимо.

  • Не то ребенка держит, не то пальцы судорогой свело.

  • Жаль, что не они фамилию Каки носят.

  • Многие дети спят и до 9 утра в год,мой до 8 утра у подруги до 10 утра, так что реально она могла спать так долго

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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