Свадьба двух женщин претендует на звание самой красивой в этом году

На днях в прекрасном ирландском замке прошла роскошная свадебная церемония. Продуманные декорации, изысканные угощения, невероятно стильные гости и ни одного жениха!

Элис Делахант и Риз Лашер

В середине октября 2019 года Элис Делахант, digital-директор Ralph Lauren, вышла замуж за музыкального менеджера Риз Лашер. Фотографиями невероятно красивого торжества девушки поделились только недавно (ох уж эти свадебные фотографы), и там действительно есть на что посмотреть!

Элис Делахант с родителями

В интервью Vogue девушки признались, что изначально планировали скромную свадьбу, но постепенно идея переросла в грандиозное празднование на родине Элис в Ирландии. Думаем, девушки сделали единственно правильный выбор, отказавшись от скудной, незапоминающейся церемонии в пользу пышной и крутой свадьбы.

Риз Лашер с подружками невесты

Элис Делахант отправилась под венец в кружевном платье Ralph Lauren с открытой спиной и зеленом кейпе. Риз Лашер выбрала наряд Carolina Herrera с открытыми плечами и шлейфом. Подружек невест нарядили в белоснежные брючные костюмы Cristina Ottaviano.

«Оба наших отца произнесли невероятно трогательные речи», — вспоминают невесты. Они обе кружились в первом танце под песню Джорджа Эзры Hold My Girl.

1 2 3 ... 9 Свадьбу Элис Делахант и Риз Лашер по праву можно назвать одной из самых красивых в этом году

Перед тем, как сделать друг другу предложение (девушки задавали самый важный вопрос по очереди), возлюбленные встречались около двух лет. Элис и Риз познакомились в Сети через приложение для знакомств, уже через месяц переписки встретились и с тех пор не расставались. Совет да любовь!