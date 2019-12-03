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Свадьба двух женщин претендует на звание самой красивой в этом году

На днях в прекрасном ирландском замке прошла роскошная свадебная церемония. Продуманные декорации, изысканные угощения, невероятно стильные гости и ни одного жениха!
Элис Делахант, Риз Лашер
Элис Делахант и Риз Лашер

В середине октября 2019 года Элис Делахант, digital-директор Ralph Lauren, вышла замуж за музыкального менеджера Риз Лашер. Фотографиями невероятно красивого торжества девушки поделились только недавно (ох уж эти свадебные фотографы), и там действительно есть на что посмотреть!

Элис Делахант
Элис Делахант с родителями

В интервью Vogue девушки признались, что изначально планировали скромную свадьбу, но постепенно идея переросла в грандиозное празднование на родине Элис в Ирландии. Думаем, девушки сделали единственно правильный выбор, отказавшись от скудной, незапоминающейся церемонии в пользу пышной и крутой свадьбы.

Риз Лашер
Риз Лашер с подружками невесты

Элис Делахант отправилась под венец в кружевном платье Ralph Lauren с открытой спиной и зеленом кейпе. Риз Лашер выбрала наряд Carolina Herrera с открытыми плечами и шлейфом. Подружек невест нарядили в белоснежные брючные костюмы Cristina Ottaviano.

«Оба наших отца произнесли невероятно трогательные речи», — вспоминают невесты. Они обе кружились в первом танце под песню Джорджа Эзры Hold My Girl.

  • Элис Делахант, Риз Лашер
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    Свадьбу Элис Делахант и Риз Лашер по праву можно назвать одной из самых красивых в этом году
    Смотреть галерею

Перед тем, как сделать друг другу предложение (девушки задавали самый важный вопрос по очереди), возлюбленные встречались около двух лет. Элис и Риз познакомились в Сети через приложение для знакомств, уже через месяц переписки встретились и с тех пор не расставались. Совет да любовь!

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03 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @alicedelahunt, @rlasher, @voguemagazine, @jamesandschulze/Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Красотки, приятно смотреть

  • Скоро будет страшно дружить с женщинами, а то вот так сидишь разговариваешь с приятельницей а у нее в голове неизвестно что. А еще как накинется со страстным поцелуем. Фу, бе

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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