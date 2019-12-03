Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Стало известно, когда родит Оксана Самойлова

Оксана Самойлова все еще не рассказала подписчикам, мальчика или девочку на этот раз она подарит Джигану, однако примерный срок родов раскрыла.

Как только 31-летняя Оксана Самойлова объявила о своей четвертой беременности, ее Инстаграм превратился в заметки будущей мамочки. Однако главные секреты — кто же родится на этот раз и когда это радостное событие произойдет — она не раскрывала.

Однако завесу хотя бы одной тайны Оксана все же приоткрыла. Многодетная мама сообщила, что находится на 28-29 неделе беременности. Немного математики, и вуаля — это значит, что Самойлова должна родить в феврале.

Также жена Джигана рассказала подписчикам, что четвертая беременность радикально отличается от трех предыдущих. 

«К третьему триместру я набрала всего 6 кг! 6, понимаете? Обычно к этому сроку у меня минимум +15 было, и живот раза в 3 больше чем сейчас! Немыслимый результат», — разоткровенничалась Оксана.

Напомним, о том, что Оксана скоро станет мамой в четвертый раз, Самойлова и Джиган рассказали подписчикам в начале ноября — именно тогда слухи начали активно муссироваться в Сети.

Перейти к обсуждению


03 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @samoylovaoxana/Instagram
Теги

Оксана Самойлова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.