Стало известно, когда родит Оксана Самойлова

Оксана Самойлова все еще не рассказала подписчикам, мальчика или девочку на этот раз она подарит Джигану, однако примерный срок родов раскрыла.

Как только 31-летняя Оксана Самойлова объявила о своей четвертой беременности, ее Инстаграм превратился в заметки будущей мамочки. Однако главные секреты — кто же родится на этот раз и когда это радостное событие произойдет — она не раскрывала.

Однако завесу хотя бы одной тайны Оксана все же приоткрыла. Многодетная мама сообщила, что находится на 28-29 неделе беременности. Немного математики, и вуаля — это значит, что Самойлова должна родить в феврале.

Также жена Джигана рассказала подписчикам, что четвертая беременность радикально отличается от трех предыдущих.

«К третьему триместру я набрала всего 6 кг! 6, понимаете? Обычно к этому сроку у меня минимум +15 было, и живот раза в 3 больше чем сейчас! Немыслимый результат», — разоткровенничалась Оксана.

Напомним, о том, что Оксана скоро станет мамой в четвертый раз, Самойлова и Джиган рассказали подписчикам в начале ноября — именно тогда слухи начали активно муссироваться в Сети.