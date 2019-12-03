Ким Кардашьян VS Вера Брежнева: представители российской звезды ответили на обвинения в плагиате

На днях состоялась презентация именной косметики Веры Брежневой. Только увидев упаковки продуктов, пользователи тут же начали сравнивать бренд Vera с бьюти-маркой Ким Кардашьян. 3 декабря представители Брежневой прокомментировали критику в свой адрес.

Эта осень стала особенной для Веры Брежневой — она представила собственную бьюти-марку. Певица даже сравнила подготовку Vera к запуску с вынашиванием ребенка. Когда певица «разродилась», покупатели начали шептаться, что продукция уж слишком похожа на то, что выпускает известный во всем мире бренд KKW Beauty.

Блеск Vera

Анна Деулина, бренд-директор Vera by Vera Brezhneva, отметила в беседе с The Blueprint, что им приятно сравнение с брендом Ким Кардашьян, который является гигантом бьюти-индустрии.

Блеск ККW

В то же время Анна подчеркнула, что сравнивать их с ККW — то же самое, что сравнивать оттенки красной помады или белые футболки разных марок. Представитель сказала, что в косметической сфере тоже есть свои тренды, которым стараются следовать все бренды, и они не исключение.

Также Анна заявила, что, в отличие от тяжелой косметики, которую делает Ким Кардашьян, линейка Веры Брежневой специализируется на подчеркивании естественной красоты, которая так близка певице.

1 2 3 ... 8 Представители бьюти-бренда Брежневой вышли на связь с журналистами

«Фирменный стиль Vera был определен два года назад, и единственная селебрити-персона, чей вкус стал решающим — Вера Брежнева», — заключила Деулина.