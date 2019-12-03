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Ким Кардашьян VS Вера Брежнева: представители российской звезды ответили на обвинения в плагиате

На днях состоялась презентация именной косметики Веры Брежневой. Только увидев упаковки продуктов, пользователи тут же начали сравнивать бренд Vera с бьюти-маркой Ким Кардашьян. 3 декабря представители Брежневой прокомментировали критику в свой адрес.
Вера Брежнева

Эта осень стала особенной для Веры Брежневой — она представила собственную бьюти-марку. Певица даже сравнила подготовку Vera к запуску с вынашиванием ребенка. Когда певица «разродилась», покупатели начали шептаться, что продукция уж слишком похожа на то, что выпускает известный во всем мире бренд KKW Beauty.

Блеск Vera
Блеск Vera

Анна Деулина, бренд-директор Vera by Vera Brezhneva, отметила в беседе с The Blueprint, что им приятно сравнение с брендом Ким Кардашьян, который является гигантом бьюти-индустрии. 

Блеск ККW
Блеск ККW

В то же время Анна подчеркнула, что сравнивать их с ККW — то же самое, что сравнивать оттенки красной помады или белые футболки разных марок. Представитель сказала, что в косметической сфере тоже есть свои тренды, которым стараются следовать все бренды, и они не исключение.

Ким Кардашьян

Также Анна заявила, что, в отличие от тяжелой косметики, которую делает Ким Кардашьян, линейка Веры Брежневой специализируется на подчеркивании естественной красоты, которая так близка певице.

«Фирменный стиль Vera был определен два года назад, и единственная селебрити-персона, чей вкус стал решающим — Вера Брежнева», — заключила Деулина.

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03 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @kimkardashian, @ververa/Instagram
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Вера Брежнева

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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