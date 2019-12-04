Поклонники поздравляют 40-летнюю Ирину Слуцкую с рождением третьего ребенка

Ирина Слуцкая старается не афишировать свою личную жизнь. Однако недавно фигуристка призналась, что в ее семье произошло радостное событие.

Ирина Слуцкая

4 декабря Ирина Слуцкая стала героиней программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1. Неожиданно для всех во время беседы Борис Корчевников начал поздравлять спортсменку с чем-то особенным.

Пока в Сети доступны только анонсы шоу и из них непонятно, что именно обсуждали знаменитости.

Сама Ирина тоже не дает объяснений поздравлениям, а лишь намекает, что ей действительно есть, о чем рассказать.

«Друзья! Я очень долго молчала, но уже скоро вы сможете узнать о моей счастливой жизни!» — написала в своем микроблоге Слуцкая и выложила анонс «Судьбы человека».

Поклонники сразу же начали поздравлять Ирину с пополнением в семействе.

«Какая приятная новость», «Мы рады за вас!» — пишут фолловеры фигуристке и обещают внимательно смотреть выпуск передачи, чтобы узнать все подробности о ее новом положении.

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Пока Слуцкая не отвечает даже на самые искренние поздравления подписчиков. Однако СМИ сообщают, что месяц назад звезда действительно родила сына. Напомним, прошлым летом Ирина вышла замуж во второй раз. Чем не повод для прибавления в семействе?