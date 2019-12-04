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Поклонники поздравляют 40-летнюю Ирину Слуцкую с рождением третьего ребенка

Ирина Слуцкая старается не афишировать свою личную жизнь. Однако недавно фигуристка призналась, что в ее семье произошло радостное событие. 
Ирина Слуцкая
Ирина Слуцкая

4 декабря Ирина Слуцкая стала героиней программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1. Неожиданно для всех во время беседы Борис Корчевников начал поздравлять спортсменку с чем-то особенным. 

Пока в Сети доступны только анонсы шоу и из них непонятно, что именно обсуждали знаменитости. 

Сама Ирина тоже не дает объяснений поздравлениям, а лишь намекает, что ей действительно есть, о чем рассказать. 

«Друзья! Я очень долго молчала, но уже скоро вы сможете узнать о моей счастливой жизни!» — написала в своем микроблоге Слуцкая и выложила анонс «Судьбы человека». 

Поклонники сразу же начали поздравлять Ирину с пополнением в семействе. 

«Какая приятная новость», «Мы рады за вас!» — пишут фолловеры фигуристке и обещают внимательно смотреть выпуск передачи, чтобы узнать все подробности о ее новом положении. 

Пока Слуцкая не отвечает даже на самые искренние поздравления подписчиков. Однако СМИ сообщают, что месяц назад звезда действительно родила сына. Напомним, прошлым летом Ирина вышла замуж во второй раз. Чем не повод для прибавления в семействе?

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04 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @slutskayaofficial/Instagram
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Ирина Слуцкая

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Ох уж эти звезды! Намекнула, дала понять...... Они себя пупом земли мнят? Думают, что кому-то так они интересны?

  • Не очень удачно вышла замуж, если на пятом десятке приходится афишировать личную жизнь.

  • Гость

    Не очень удачно вышла замуж, если на пятом десятке приходится афишировать личную жизнь.

    эээ.... а где связь?

  • Гость

    эээ.... а где связь?

    Прямая!! За афиширование деньги платят.

  • Ребенку здоровья и счастья, но поздравлять эту женщину совсем не хочется.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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