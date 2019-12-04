Анастасия Решетова в облегающем мини появилась на открытии фитнес-клуба Тимати

Анастасия Решетова — большая поклонница спорта. Именно поэтому молодая мама не могла пропустить начало работы элитного фитнес-клуба своего жениха.

Анастасия Решетова с сыном

Анастасия Решетова стала мамой всего полтора месяца назад, но уже мечтает поскорее вернуться к привычному образу жизни. Именно поэтому сразу после родов девушка затянула талию в жесткий корсет и села на диету.

А спустя 40 дней,едва получив разрешение от врачей, модель побежала на первую тренировку

3 декабря в Москва-Сити состоялось долгожданное открытие фитнес-клуба Тимати. Решетова стала главной звездой этого мероприятия.

К Анастасии были прикованы взгляды гостей вечеринки — всем хотелось убедиться в том, что молодая мама действительно смогла вернуться к добеременному весу.

Решетовой к такому вниманию не привыкать. Именно поэтому она выбрала наряд, облегающий все изгибы ее фигуры.

Весь вечер знаменитость с удовольствием позировала многочисленным фотографам и общалась с возлюбленным и поклонниками.

Кажется, теперь все точно знают, где будет приводить тело в совершенную форму Анастасия Решетова. По сути, фитнес-клуб Тимати можно назвать подарком матери его ребенка: модель как никто другой ждала, когда откроется этот спортивный центр.