Российского фигуриста Антона Шулепова осудили за костюм «узника концлагеря»

Международный союз конькобежцев решил учредить премию ISU Skating Awards. Среди претендентов на награду за лучший костюм оказался 23-летний Антон Шулепов. Вот только его наряд никто не оценил.

Антон Шулепов

В целях повышения популярности фигурного катания на конгрессе Международного союза конькобежцев приняли решение создать собственное светское событие — церемонию вручения премий ISU Skating Awards. Идея показалась со всех сторон удачной, а кто-то даже назвал премию «Ледовым Оскаром». ISU Skating Awards вручат в семи номинациях: «Самый ценный фигурист», «Лучшая развлекательная программа», «Лучший старт», «Лучший хореограф», «Лучший тренер», «Легенда фигурного катания» и «Лучший костюм».

Антон Шулепов

Антона Шулепова номинировали на «Лучший костюм» за программу, в которой он выступает под саундтрек из фильма «Список Шиндлера». Его рубашка сочетает в себе элементы униформы надзирателя концлагеря и форму заключенного. Звезда Давида и порядковый номер, изображенные на костюме, стали поводом для антисемитского скандала.

Антон Шулепов

Приводим лишь малую часть гневных комментариев, которые оставили пользователи: «Тот факт, что костюм Шулепова включен в список лучших, невероятно оскорбителен. У некоторых из нас в период Холокоста погибли родственники. Желтая звезда Давида означала смерть простых людей просто потому, что они были евреями. Это же не какой-то фильм, погибли реальные люди», «Можно вызывать сильные эмоции, не используя для собственной выгоды фактическое изображение геноцида».

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В ответ на обрушившуюся критику ассоциация заявила, что Антон Шулепов попал в десятку лучших... по ошибке. По словам ISU, изначально жюри номинировало костюм для короткой, а не произвольной программы фигуриста. Пользователям это объяснение показалось неубедительным: «Я искренне сомневаюсь, что вы собирались наградить за черную водолазку... Шулепову не стоит выступать в костюме, напоминающем об ужасах лагерей смерти». Антон Шулепов уже исключен из номинантов.