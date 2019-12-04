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73-летняя Татьяна Михалкова впечатлила высоким разрезом на платье

3 декабря в столице прошел закрытый ужин Mercury. Светское мероприятие собрало многих именитых гостей. Среди них была и супруга Никиты Михалкова.
Татьяна Михалкова
Татьяна Михалкова

В минувший вторник 73-летняя Татьяна Михалкова посетила ужин ювелирного бренда Mercury в отеле «Метрополь». На мероприятие пришло множество звездных гостей, но мы сразу же обратили внимание на сияющую супругу Никиты Михалкова.

Для выхода в свет Татьяна Евгеньевна выбрала асимметричное бархатное платье в пол с высоким разрезом, доходящим почти до середины бедра. Вот это да! Образ завершили мюли на низком каблуке и знаменитый ободок с бантиком.

Татьяна Михалкова
Татьяна Михалкова (архивное фото)

Михалкова кокетливо выставила ногу вперед — именно так она больше всего любила позировать в те годы, когда была известной моделью. 

  • Татьяна Михалкова
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    Кстати, в этом же аутфите (и даже с тем же шарфом!) Татьяна Михалкова появилась на открытии ММКФ-2019
    Смотреть галерею

Несмотря на то, что Татьяне пришлось оставить карьеру ради семьи, она ни разу не пожалела об этом решении, а главной своей заслугой считает достойно воспитанных детей, а теперь уже и внуков.

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04 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @anikiti4na/Instagram
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Татьяна Михалкова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Закос под А. Джоли не удался. Но главное, глупый бантик на месте))

  • старческой дряблой рукой она впечатлила, а не разрезом

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