73-летняя Татьяна Михалкова впечатлила высоким разрезом на платье

Татьяна Михалкова

В минувший вторник 73-летняя Татьяна Михалкова посетила ужин ювелирного бренда Mercury в отеле «Метрополь». На мероприятие пришло множество звездных гостей, но мы сразу же обратили внимание на сияющую супругу Никиты Михалкова.

Для выхода в свет Татьяна Евгеньевна выбрала асимметричное бархатное платье в пол с высоким разрезом, доходящим почти до середины бедра. Вот это да! Образ завершили мюли на низком каблуке и знаменитый ободок с бантиком.

Татьяна Михалкова (архивное фото)

Михалкова кокетливо выставила ногу вперед — именно так она больше всего любила позировать в те годы, когда была известной моделью.

1 2 3 ... 9 Кстати, в этом же аутфите (и даже с тем же шарфом!) Татьяна Михалкова появилась на открытии ММКФ-2019

Несмотря на то, что Татьяне пришлось оставить карьеру ради семьи, она ни разу не пожалела об этом решении, а главной своей заслугой считает достойно воспитанных детей, а теперь уже и внуков.