73-летняя Татьяна Михалкова впечатлила высоким разрезом на платье

В минувший вторник 73-летняя Татьяна Михалкова посетила ужин ювелирного бренда Mercury в отеле «Метрополь». На мероприятие пришло множество звездных гостей, но мы сразу же обратили внимание на сияющую супругу Никиты Михалкова.
Для выхода в свет Татьяна Евгеньевна выбрала асимметричное бархатное платье в пол с высоким разрезом, доходящим почти до середины бедра. Вот это да! Образ завершили мюли на низком каблуке и знаменитый ободок с бантиком.
Михалкова кокетливо выставила ногу вперед — именно так она больше всего любила позировать в те годы, когда была известной моделью.
Несмотря на то, что Татьяне пришлось оставить карьеру ради семьи, она ни разу не пожалела об этом решении, а главной своей заслугой считает достойно воспитанных детей, а теперь уже и внуков.