«Мимики ноль»: Алену Шишкову раскритиковали за неподвижное «пластиковое» лицо

На днях Алена Шишкова решила разбавить череду своих селфи и разместила в Инстаграме информативное видео. В трехминутном ролике экс-возлюбленная Тимати поведала о том, какие бьюти-манипуляции она проделывает каждый вечер. Велосипед Шишкова изобретать не стала — ее ритуал не так уж сложен. Он включает в себя несколько ступеней: тоник, пенка, очищение специальной щеткой, маска, увлажняющий крем и массаж лица.
Однако подписчики не оценили ее усилий. Модель раскритиковали. И отнюдь не за выбранные ею косметические средства. Алене досталось за «пластиковое» лицо и безэмоциональность. Кроме того, фолловерам показалось, что у Шишковой есть проблемы с речью, да и, в целом, она больше напоминает куклу, чем живого человека.
Впрочем, в комментариях появились и те, у кого бьюти-блог Алены не вызвал никаких нареканий. Модель попросили продолжать в том же духе и почаще выпускать подобные ролики. Возможно, именно к поклонникам, а не к критикам Шишкова и прислушается.