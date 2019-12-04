«Мимики ноль»: Алену Шишкову раскритиковали за неподвижное «пластиковое» лицо

27-летняя модель хотела поделиться вечерним ритуалом по уходу за кожей с подписчиками, но фолловеры не оценили этого порыва. Алена, решившая попробовать себя в роли блогера, получила ворох критических замечаний. И направлены они были вовсе не в адрес ее бьюти-практик.

На днях Алена Шишкова решила разбавить череду своих селфи и разместила в Инстаграме информативное видео. В трехминутном ролике экс-возлюбленная Тимати поведала о том, какие бьюти-манипуляции она проделывает каждый вечер. Велосипед Шишкова изобретать не стала — ее ритуал не так уж сложен. Он включает в себя несколько ступеней: тоник, пенка, очищение специальной щеткой, маска, увлажняющий крем и массаж лица.

«Решила немного побыть блогером рассказать вам про ежедневный ритуал по очищению кожи лица перед сном. Напишите, интересно ли было смотреть, если да, то буду еще такие видео записывать», — предложила фолловерам Алена.

Однако подписчики не оценили ее усилий. Модель раскритиковали. И отнюдь не за выбранные ею косметические средства. Алене досталось за «пластиковое» лицо и безэмоциональность. Кроме того, фолловерам показалось, что у Шишковой есть проблемы с речью, да и, в целом, она больше напоминает куклу, чем живого человека.

«Аленка, почему слова съедаешь? Очень невнятно разговариваешь, боишься, что от мимики морщина вылезет?», «Она из пластика?», «Ты рот вообще открываешь, когда разговариваешь? Чувство, будто сквозь зубы все говоришь», «Мимики ноль! Лицо явно заколото», — резюмировали юзеры.

1 2 3 ... 10 Алена Шишкова часто становится объектом критики в соцсетях

Впрочем, в комментариях появились и те, у кого бьюти-блог Алены не вызвал никаких нареканий. Модель попросили продолжать в том же духе и почаще выпускать подобные ролики. Возможно, именно к поклонникам, а не к критикам Шишкова и прислушается.