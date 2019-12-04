«Обнаружили такого — выходите замуж»: Мария Машкова рассказала, как вычислить идеального жениха

В сентябре Мария Машкова и ее супруг Александр Слободяник отметили 10-ю годовщину брака. На днях актриса рассказала подписчицам, на что следует обращать внимание в первую очередь при поиске суженого.

4 декабря Мария Машкова разместила новый пост в Инстаграме. 34-летняя звезда поделилась совместным снимком со своим супругом — пианистом и бизнесменом Александром Слободяником, сыном заслуженного артиста РСФСР.

Недавно пара отметила десятую годовщину свадьбы. Мария не так часто рассуждает о личной жизни в соцсетях, но решила немного пооткровенничать с фолловерами. И сделала это с юмором. Она рассказала, к чему нужно присмотреться при выборе избранника.

«Что самое главное в мужчине? Определенно —красивые руки! Особенное внимание следует обратить на пальцы. Если вы обнаружили такого сапиенса, выходите замуж, не задумываясь! Все остальное со временем приложится. Проверено на личном. Жена пианиста», — сообщила Машкова.

В комментариях некоторые подписчицы опровергли эту забавную теорию и рассказали случаи из жизни, когда обладатели красивых рук оказывались не самыми приятными людьми. Впрочем, нашлись и те, кого совет Машковой впечатлил. Поклонницы признались, что также при первой встрече смотрят на руки, потому что считают эту часть тела визитной карточкой человека.