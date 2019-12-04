Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Обнаружили такого — выходите замуж»: Мария Машкова рассказала, как вычислить идеального жениха

В сентябре Мария Машкова и ее супруг Александр Слободяник отметили 10-ю годовщину брака. На днях актриса рассказала подписчицам, на что следует обращать внимание в первую очередь при поиске суженого.
Мария Машкова

4 декабря Мария Машкова разместила новый пост в Инстаграме. 34-летняя звезда поделилась совместным снимком со своим супругом — пианистом и бизнесменом Александром Слободяником, сыном заслуженного артиста РСФСР.

Мария Машкова

Недавно пара отметила десятую годовщину свадьбы. Мария не так часто рассуждает о личной жизни в соцсетях, но решила немного пооткровенничать с фолловерами. И сделала это с юмором. Она рассказала, к чему нужно присмотреться при выборе избранника.

«Что самое главное в мужчине? Определенно —красивые руки! Особенное внимание следует обратить на пальцы. Если вы обнаружили такого сапиенса, выходите замуж, не задумываясь! Все остальное со временем приложится. Проверено на личном. Жена пианиста», — сообщила Машкова.

В комментариях некоторые подписчицы опровергли эту забавную теорию и рассказали случаи из жизни, когда обладатели красивых рук оказывались не самыми приятными людьми. Впрочем, нашлись и те, кого совет Машковой впечатлил. Поклонницы признались, что также при первой встрече смотрят на руки, потому что считают эту часть тела визитной карточкой человека.

Перейти к обсуждению


04 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @masha_mashkova_official/Instagram
Теги

Мария Машкова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-01 22:43:00
420
Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
Девочка-война: как Шайло Джоли-Питт готовится к главному бою против женской природы
194 Комментариев
Гость 2019-12-02 17:41:00
289
как же вас жалко господа нищие. только 300 квадратов((( грусть тоска конечно. вы шкафом комнату перегородите и будет мосто для Богомолова . очень вам сочувствую, от чистого сердца.
Мать Ксении Собчак объяснила, почему с ними не живет Константин Богомолов
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.