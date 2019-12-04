Виктория Лопырева подтвердила, что вышла замуж за Игоря Булатова, и опубликовала фото из ЗАГСа

На днях Виктория Лопырева заинтриговала подписчиков постами и инстаграм-историями, в которых она примеряет разнообразные свадебные платья и сообщает, что готовится к одному из самых важных дней в своей жизни — к долгожданной свадьбе с отцом своего 9-месячного сына Марка Лионеля Игорем Булатовым.
Однако 4 декабря стало известно, что телеведущая и бизнесмен уже узаконили отношения. Виктория поведала об этом на Youtube-шоу «Ходят слухи». Ведущая поинтересовалась, почему Лопырева все время называет Булатова мужем. Отпираться и отшучиваться звезда не стала.
Более того, по словам Лопыревой, они женаты уже довольно давно. Влюбленные хотели официально оформить отношения, когда Виктория была беременна, но им пришлось подождать, пока Игорь завершит бракоразводный процесс с Татой Карапетян.
Правда, никакой пышной свадьбы с сотней именитых гостей и освещением в звездных Инстаграмах не было. Виктория и ее избранник ограничились росписью в ЗАГСе. Но и к этому событию телеведущая тщательно приготовилась, что заметно на свадебных фотографиях. Снимки с торжества впервые появились в шоу «Ходят слухи».
Как видите, Лопырева ограничилась игривым белым мини с кружевными рукавами.
Как призналась Виктория, роспись была именно такой, о которой она мечтала. Ей ли не знать об этом, ведь, по словам знаменитости, она побывала на множестве свадеб! После официальной части молодожены и гости отправились в ресторан, где провели приятный вечер.
Теперь, кажется, Лопырева готова закатить пир на весь мир и устроить пышный праздник, на котором будет гулять весь цвет российского шоу-бизнеса.
Woman.ru поздравляет Викторию и Игоря!