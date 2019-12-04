Виктория Лопырева подтвердила, что вышла замуж за Игоря Булатова, и опубликовала фото из ЗАГСа

4 декабря стало известно, что Виктория Лопырева и Игорь Булатов официально связали себя узами брака. Они расписались в ЗАГСе уже давно, но планируют в скором времени сыграть и пышную свадьбу.

На днях Виктория Лопырева заинтриговала подписчиков постами и инстаграм-историями, в которых она примеряет разнообразные свадебные платья и сообщает, что готовится к одному из самых важных дней в своей жизни — к долгожданной свадьбе с отцом своего 9-месячного сына Марка Лионеля Игорем Булатовым.

Виктория Лопырева на Youtube-шоу «Ходят слухи»

Однако 4 декабря стало известно, что телеведущая и бизнесмен уже узаконили отношения. Виктория поведала об этом на Youtube-шоу «Ходят слухи». Ведущая поинтересовалась, почему Лопырева все время называет Булатова мужем. Отпираться и отшучиваться звезда не стала.

«Я называю Игоря мужем, потому что Игорь — мой муж. Мы поженились. Видишь, меня окольцевали?» — и Виктория показала Рамине Эсхакзай украшение на безымянном пальце.

Более того, по словам Лопыревой, они женаты уже довольно давно. Влюбленные хотели официально оформить отношения, когда Виктория была беременна, но им пришлось подождать, пока Игорь завершит бракоразводный процесс с Татой Карапетян.

Правда, никакой пышной свадьбы с сотней именитых гостей и освещением в звездных Инстаграмах не было. Виктория и ее избранник ограничились росписью в ЗАГСе. Но и к этому событию телеведущая тщательно приготовилась, что заметно на свадебных фотографиях. Снимки с торжества впервые появились в шоу «Ходят слухи».

Как видите, Лопырева ограничилась игривым белым мини с кружевными рукавами.

«Решили, что распишемся, а заниматься пышной свадьбой у меня не было моральных сил. У нас была очень красивая церемония росписи в Грибоедовском дворце бракосочетаний, куда были приглашены его и моя семьи и близкие друзья. Очень мило и душевно посидели», — откровенничала звезда.

Как призналась Виктория, роспись была именно такой, о которой она мечтала. Ей ли не знать об этом, ведь, по словам знаменитости, она побывала на множестве свадеб! После официальной части молодожены и гости отправились в ресторан, где провели приятный вечер.

«Когда мы стали говорить тосты, я сказала: “Ну ребят, на ведущей мы сэкономили, поэтому сегодня стол будет вести невеста”. Все, естественно, закончилось во втором часу. Было очень классно. Мы никому не сказали особо, не было папарацци в кустах, не было никаких ни перед кем обязательств, не было давления. Я очень не люблю давление. Я люблю максимальное состояние комфорта. Вот когда я хочу, тогда и должно все происходить», — сообщила знаменитость.

1 2 3 ... 10 В своем новом интервью Виктория Лопырева поделилась откровением

Теперь, кажется, Лопырева готова закатить пир на весь мир и устроить пышный праздник, на котором будет гулять весь цвет российского шоу-бизнеса.

Woman.ru поздравляет Викторию и Игоря!