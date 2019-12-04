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Виктория Лопырева подтвердила, что вышла замуж за Игоря Булатова, и опубликовала фото из ЗАГСа

4 декабря стало известно, что Виктория Лопырева и Игорь Булатов официально связали себя узами брака. Они расписались в ЗАГСе уже давно, но планируют в скором времени сыграть и пышную свадьбу.
Виктория Лопырева

На днях Виктория Лопырева заинтриговала подписчиков постами и инстаграм-историями, в которых она примеряет разнообразные свадебные платья и сообщает, что готовится к одному из самых важных дней в своей жизни — к долгожданной свадьбе с отцом своего 9-месячного сына Марка Лионеля Игорем Булатовым. 

Виктория Лопырева на Youtube-шоу «Ходят слухи»
Виктория Лопырева на Youtube-шоу «Ходят слухи»

Однако 4 декабря стало известно, что телеведущая и бизнесмен уже узаконили отношения. Виктория поведала об этом на Youtube-шоу «Ходят слухи». Ведущая поинтересовалась, почему Лопырева все время называет Булатова мужем. Отпираться и отшучиваться звезда не стала.

«Я называю Игоря мужем, потому что Игорь — мой муж. Мы поженились. Видишь, меня окольцевали?» — и Виктория показала Рамине Эсхакзай украшение на безымянном пальце.

Более того, по словам Лопыревой, они женаты уже довольно давно. Влюбленные хотели официально оформить отношения, когда Виктория была беременна, но им пришлось подождать, пока Игорь завершит бракоразводный процесс с Татой Карапетян.

Виктория Лопырева, Игорь Булатов

Правда, никакой пышной свадьбы с сотней именитых гостей и освещением в звездных Инстаграмах не было. Виктория и ее избранник ограничились росписью в ЗАГСе. Но и к этому событию телеведущая тщательно приготовилась, что заметно на свадебных фотографиях. Снимки с торжества впервые появились в шоу «Ходят слухи». 

Как видите, Лопырева ограничилась игривым белым мини с кружевными рукавами.

«Решили, что распишемся, а заниматься пышной свадьбой у меня не было моральных сил. У нас была очень красивая церемония росписи в Грибоедовском дворце бракосочетаний, куда были приглашены его и моя семьи и близкие друзья. Очень мило и душевно посидели», — откровенничала звезда.

Как призналась Виктория, роспись была именно такой, о которой она мечтала. Ей ли не знать об этом, ведь, по словам знаменитости, она побывала на множестве свадеб! После официальной части молодожены и гости отправились в ресторан, где провели приятный вечер.

«Когда мы стали говорить тосты, я сказала: “Ну ребят, на ведущей мы сэкономили, поэтому сегодня стол будет вести невеста”. Все, естественно, закончилось во втором часу. Было очень классно. Мы никому не сказали особо, не было папарацци в кустах, не было никаких ни перед кем обязательств, не было давления. Я очень не люблю давление. Я люблю максимальное состояние комфорта. Вот когда я хочу, тогда и должно все происходить», — сообщила знаменитость.

Теперь, кажется, Лопырева готова закатить пир на весь мир и устроить пышный праздник, на котором будет гулять весь цвет российского шоу-бизнеса.

Woman.ru поздравляет Викторию и Игоря!

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04 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @lopyrevavika, @sheluhin/Instagram, Ходят Слухи/YouTube.com
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Виктория Лопырева

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Свадьба была такой, о какой она всегда мечтала? Т.е. ей всегда хотелось будучи беременной ждать, пока ее мужик расторгнет предыдущий брак, а потом будучи уже родившей вне брака наконец с ним расписаться? Чудо-свадьба, чо уж. Многие о такой мечтают. Прям с детства😎😆

  • В её возрасте замуж надо выходить, чтобы все позавидовали, а не пожалели. Столько денег и сил вложила в свою внешность и что в итоге? Ради кого старалась? Оказывается ради Игарёши!!! Это же смешно!!!

  • Не исключаю, что с моими руками что -то не так, но я не смогла сложить пальцы так как они на заглавном фото

  • "Решили", что распишемся. " Свадьба", о которой мечтала. А сама ноги стерла в свадебных салонах, все платье ищет. Раз была свадьба мечты, что еще то надо? Сама себе противоречит.

  • Вика жаловалась как ей "сложно быть невестой", когда платье выбирала. А Игарёха ни на что не жалуется, надел костюмец с прошлой свадьбы и доволен.)))

  • Гость

    Не исключаю, что с моими руками что -то не так, но я не смогла сложить пальцы так как они на заглавном фото

    Свадебное фото, че уж)))

  • Игарёша так старается выполнить роль супер-мужа, но глуповатый видок его выдаёт... что делать, когла слил свою жизнь? Хорошую мину при плохой игре, что ещё.

  • Гость

    В её возрасте замуж надо выходить, чтобы все позавидовали, а не пожалели. Столько денег и сил вложила в свою внешность и что в итоге? Ради кого старалась? Оказывается ради Игарёши!!! Это же смешно!!!

    Да Смолов это был для нее потолок и хороший вариант, зря упустила.

  • Булатов Марк Лионель Игоревич???

  • Гость

    Игарёша так старается выполнить роль супер-мужа, но глуповатый видок его выдаёт... что делать, когла слил свою жизнь? Хорошую мину при плохой игре, что ещё.

    Игарёша там только глаза пучит. За него всё сделали: решили, родили, женили, а теперь будут жить счастливо.)

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