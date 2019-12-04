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«Я не знал Жанну как жену и мать»: Дмитрий Шепелев признался, что понятия не имеет, какой была бы его жизнь с покойной певицей

Дмитрий Шепелев дал откровенное интервью Ксении Собчак. Ведущая попросила 36-летнего Дмитрия представить, как бы сложилась его жизнь, если бы Жанна осталась жива.
Дмитрий Шепелев, Жанна Фриске

Со смерти Жанны Фриске прошло уже 4 года, но этой истории как будто не суждено закончиться. Сначала все обсуждали пропавшие из Русфонда деньги, выделенные на лечение певицы, потом родители Жанны пытались отобрать у Шепелева внука, а после того, как суд оставил Платона с Дмитрием, они начали рассказывать на ток-шоу, что тот — плохой отец. В интервью «Осторожно, Собчак!» Дмитрий расставил все точки над i и даже порассуждал, что было бы, если бы Жанна смогла побороть болезнь и остаться с ним.

Ксения Собчак спросила о Фриске в сослагательном наклонении, и Дмитрий ответил: «Я думаю, мы бы стали мужем и женой. Я ведь сделал ей предложение, а она согласилась». Затем Шепелев продолжил: «Я знаю ее легкой, нежной, безответственной, влюбленной в жизнь красавицей. Но я ее не знаю как жену и мать». 

Дмитрий Шепелев, Жанна Фриске

Вспоминая Жанну, Шепелев говорил о «невероятных эмоциях», но не о тепле домашнего очага. В разговоре о Екатерине, своей новой избраннице, Дмитрий подчеркнул, что только с ней понял, что такое семейная жизнь и насколько это здорово.

Дмитрий сказал, что готов двигаться дальше и хранить светлую память о бывшей возлюбленной: «Я не скрываю от Кати, что я дорожу этим прошлым. Не отказываюсь от него. Это многому меня научило. Это переломало меня так, что я чувствую себя другим человеком. Но я не хочу жить прошлым».

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04 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @dmitryshepelev/Instagram, Ксения Собчак/YouTube.com, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Жанна Фриске, Дмитрий Шепелев

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Молодец Шепелев, очень тактично выразился о Жанне-вертихвостке👍🏻

  • Предатель.

  • ну вот не нравится он и все! скользкий тип

  • Конечно, папаша Жанны человек весьма своеобразный, культурно выражаясь, и понять его нормальному человеку очень трудно. Но и этот Дима почему-то у меня никакой симпатии не вызывает. Есть в нем что-то неприятное.

  • Гость

    Предатель.

    Потому что не стал носить траур до конца жизни, а как любой адекватный человек, живет настоящим? Однако)

  • Дмитрий очень повзрослел с времен,когда был с Жанной. Какая-то была особая атмосфера во времена Блестящих, фабрики звезд, хороших новогодних огоньков. Люди жили в каких-то более "тепличных условиях", когда небыло раскрыта занавеса всего шоу-бизнеса и личностей. Просто с телевизора радовали народ. По крайней мере я так вспоминаю те времена. Сейчас,как сказал Михалков "ад пуст, все черти здесь"))) а вернее в телевизоре. Зато люди теперь могут летать на отдых в красивые места и наслаждаться жизнью.

  • Вспомнить только то видео где он слезет выдавливал а они не текли где врал про Платошиного дедушку и любовь к Жанне. Актёр у которого ещё нет оскара

  • Отец потерял дочь, Жанну. Она была его ребёнком. Сколько можно трепать нервы отцу Жанны Фриске. Пиар на смерти певицы.

  • Гость

    Вспомнить только то видео где он слезет выдавливал а они не текли где врал про Платошиного дедушку и любовь к Жанне. Актёр у которого ещё нет оскара

    а что он врал про деда? Деньги сняла бабка и это доказано, а папаня ходил по шоу и грязь лил на Дмитрия его обвинял

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