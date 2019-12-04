«Я не знал Жанну как жену и мать»: Дмитрий Шепелев признался, что понятия не имеет, какой была бы его жизнь с покойной певицей

Дмитрий Шепелев дал откровенное интервью Ксении Собчак. Ведущая попросила 36-летнего Дмитрия представить, как бы сложилась его жизнь, если бы Жанна осталась жива.

Со смерти Жанны Фриске прошло уже 4 года, но этой истории как будто не суждено закончиться. Сначала все обсуждали пропавшие из Русфонда деньги, выделенные на лечение певицы, потом родители Жанны пытались отобрать у Шепелева внука, а после того, как суд оставил Платона с Дмитрием, они начали рассказывать на ток-шоу, что тот — плохой отец. В интервью «Осторожно, Собчак!» Дмитрий расставил все точки над i и даже порассуждал, что было бы, если бы Жанна смогла побороть болезнь и остаться с ним.

Ксения Собчак спросила о Фриске в сослагательном наклонении, и Дмитрий ответил: «Я думаю, мы бы стали мужем и женой. Я ведь сделал ей предложение, а она согласилась». Затем Шепелев продолжил: «Я знаю ее легкой, нежной, безответственной, влюбленной в жизнь красавицей. Но я ее не знаю как жену и мать».

Вспоминая Жанну, Шепелев говорил о «невероятных эмоциях», но не о тепле домашнего очага. В разговоре о Екатерине, своей новой избраннице, Дмитрий подчеркнул, что только с ней понял, что такое семейная жизнь и насколько это здорово.

1 2 3 ... 10 Дмитрий Шепелев поговорил с Ксенией Собчак о самом сокровенном

Дмитрий сказал, что готов двигаться дальше и хранить светлую память о бывшей возлюбленной: «Я не скрываю от Кати, что я дорожу этим прошлым. Не отказываюсь от него. Это многому меня научило. Это переломало меня так, что я чувствую себя другим человеком. Но я не хочу жить прошлым».