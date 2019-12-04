Парниковый эффект: Шарлиз Терон в секси-платье из кожзама произвела фурор на премьере

44-летняя актриса приехала в Лондон, чтобы представить картину «Скандал». Стоило ей выйти на голубую ковровую дорожку, как все хроникеры ахнули. И мы их прекрасно понимаем.

Шарлиз Терон снялась в драме «Скандал». Фильм рассказывает историю о трех смелых женщин, которые разоблачили и свергли своего озабоченного начальника. Этим начальником был глава телеканала Fox News Роджер Эйлс.



Главные роли в картине исполнили Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби. К сожалению, последние две не смогли присутствовать на лондонской премьере, поэтому Шарлиз пришлось «отдуваться» за троих.

В этот вечер актриса была бесподобна! Она позировала в кожаном платье Alexander McQueen с двойным ремнем. Учитывая эффектный наряд, Шарлиз предпочла минимум украшений и выбрала лишь миниатюрные серьги.

1 2 3 ... 9 В последнее время Шарлиз Терон часто экспериментирует с оттенком и длиной волос

В одном из интервью актриса признавалась, что, соглашаясь на роль, чувствовала себя неловко «из-за некоторых вещей», которые говорила Мегин Келли (одна из участниц этого дела). Мировая премьера «Скандала» назначена на 13 декабря.