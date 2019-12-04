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Оксана Воеводина поделилась с подписчиками первым достижением 6-месячного сына

Молодая мама Оксана Воеводина в одиночку воспитывает сына. Экс-супруга Мухаммада V часто делится с подписчиками памятными моментами из жизни малыша. На днях она рассказала о первом достижении 6-месячного Леона.
Оксана Воеводина

Несмотря на то, что Оксана Воеводина недавно обратилась в полицию из-за угроз ее маленькому сыну, она явно не собирается пропадать из Сети и залегать на дно. Девушка по-прежнему активно ведет Инстаграм и делится новостями: как собственными, так и значимыми моментами из жизни полугодовалого Леона. Как и всякая мама, она искренне радуется даже малейшим успехам своего ребенка. 

4 декабря экс-супруга Мухаммада V опубликовала в инстаграм-историях забавное видео с малышом. В ролике она показала, что Леон уже умеет сидеть самостоятельно и без опоры. Более того, недавно Оксана рассказывала, что мальчик уже вовсю изучает квартиру. Особенно его интересуют розетки, поэтому их пришлось в срочном порядке закрыть специальными заглушками.

«Наконец-то Леон начал передвигаться самостоятельно по дому... Вместе с этой радостью пришло много переживаний по поводу того, как обезопасить гиперактивного и любознательного малыша...» — писала Оксана в Инстаграме.

Напомним, что Оксана Воеводина долго и безуспешно конфликтовала с бывшим королем Малайзии. Он не желает признавать, что Леон — его сын, и считает, что экс-супруга требует слишком много денег на содержание. Именно после иска к Мухаммаду V о взыскании алиментов Оксана начала получать угрозы. Из-за этого ей даже пришлось сменить место жительства.

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04 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @rihanapetra/Instagram

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