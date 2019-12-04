«Не надо гадить в России»: Дмитрий Певцов в образе Сталина прокомментировал слова Познера об абортах и гомосексуализме

Дмитрий Певцов часто высказывается в своем микроблоге на резонансные темы, не стесняясь в выражениях. На этот раз артист записал видеообращение к Владимиру Познеру. В ролике актер предстал в образе... Иосифа Сталина.

На днях состоялась премьера спектакля «Капкан» по мотивам сочинений Владимира Сорокина. Одну из главных ролей в постановке сыграл народный артист России Дмитрий Певцов. Он воплотил на сцене Иосифа Сталина. Видимо, актер настолько вжился в образ, что 4 декабря даже записал обращение к Владимиру Познеру в костюме и гриме.

В роликах «вождь» сурово отчитал известного журналиста и телеведущего. С характерным грузинским акцентом Певцов прокомментировал недавнее высказывание Познера о «либеральном тоталитаризме».

«Я как биолог по образованию могу сказать вам абсолютно точно, что примерно 10 процентов населения Земли рождаются с гомосексуальными наклонностями – это установлено. Это не болезнь, это не разврат, это вариации нормы, вариация маленькая, но тем не менее – норма».

Также Познер отметил, что считает противников абортов «мракобесами». Все это сильно возмутило Певцова, и он решительно отреагировал на слова телеведущего.

Дмитрий с характерным грузинским акцентом сообщил, что на правах «старшего товарища» собирается сделать несколько замечаний. По мнению актера, показатель людей, рождающихся с гомосексуальными наклонностями, Познер сильно завысил.

«Ты пишешь, что гомосексуализм – это норма или почти норма. Дорогой Володя, если бы это была норма, тебя бы не было на свете. Норма – это когда рождаются люди, способные продолжать свой род. И еще ты называешь ''мракобесами'' противников гомосексуальных браков, ЛГБТ, абортов. Мракобесие — это вольный перевод на русский слова ''обскурантизм'', который означает враждебное отношение к науке, прогрессу и просвещению. То есть, для тебя гомосексуализм, убийство детей в утробе матери, гомосексуальные браки – это просвещение и прогресс?»

После этого Певцов заметил, что считает Познера «предателем своей родины» и призвал его покинуть страну. «Не надо здесь жить. Не надо гадить в России», — заключил актер.

Примечательно, что, когда журналисты издания Газета.ru обратились к Владимиру Познеру за комментарием, он отказался говорить о выпаде Певцова.

Подписчики Дмитрия в большинстве своем согласились с его позицией. Но были и те, кто разочаровался в Певцове, услышав его высказывание. Некоторые указали, что говорить на такие важные темы нужно хотя бы не в костюме и гриме советского вождя.