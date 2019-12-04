«Не надо гадить в России»: Дмитрий Певцов в образе Сталина прокомментировал слова Познера об абортах и гомосексуализме

На днях состоялась премьера спектакля «Капкан» по мотивам сочинений Владимира Сорокина. Одну из главных ролей в постановке сыграл народный артист России Дмитрий Певцов. Он воплотил на сцене Иосифа Сталина. Видимо, актер настолько вжился в образ, что 4 декабря даже записал обращение к Владимиру Познеру в костюме и гриме.
В роликах «вождь» сурово отчитал известного журналиста и телеведущего. С характерным грузинским акцентом Певцов прокомментировал недавнее высказывание Познера о «либеральном тоталитаризме».
Также Познер отметил, что считает противников абортов «мракобесами». Все это сильно возмутило Певцова, и он решительно отреагировал на слова телеведущего.
Дмитрий с характерным грузинским акцентом сообщил, что на правах «старшего товарища» собирается сделать несколько замечаний. По мнению актера, показатель людей, рождающихся с гомосексуальными наклонностями, Познер сильно завысил.
После этого Певцов заметил, что считает Познера «предателем своей родины» и призвал его покинуть страну. «Не надо здесь жить. Не надо гадить в России», — заключил актер.
Примечательно, что, когда журналисты издания Газета.ru обратились к Владимиру Познеру за комментарием, он отказался говорить о выпаде Певцова.
Подписчики Дмитрия в большинстве своем согласились с его позицией. Но были и те, кто разочаровался в Певцове, услышав его высказывание. Некоторые указали, что говорить на такие важные темы нужно хотя бы не в костюме и гриме советского вождя.