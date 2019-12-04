Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Пример для девушек»: поклонники восхитились стройностью 60-летней Ларисы Вербицкой

Многие недоумевают, как Ларисе Вербицкой удается великолепно выглядеть в 60 лет! На новом снимке телеведущая показала, как занимается в тренажерном зале, и вызвала восхищение подписчиков подтянутой фигурой.
Лариса Вербицкая

Многие поклонники Ларисы Вербицкой считают, что так выглядеть в 60 лет — это колдовство, не иначе. Телеведущая изредка делится в Инстаграме секретами своей красоты. Так, она не забывает ежедневно ухаживать за кожей. Главное в поддержании молодости, как утверждает звезда, — это регулярность. Только тогда все бьюти-практики и будут работать.

Также Лариса непременно посещает фитнес-клуб. 4 декабря она разместила снимок, на котором уверенно шагает на тренажере. Чтобы волосы не мешали тренировке, телеведущая убрала их в высокий хвост. Судя по свету за окном, заниматься Вербицкая предпочитает в первой половине дня.

Лариса Вербицкая
«Умеренная нагрузка — отличная разгрузка для тела и ума», — подписала снимок звезда.

В комментариях подписчики не могли не восхититься упорством телеведущей и ее готовностью бороться за идеальную фигуру. «Лариса! Вы — недосягаемая высота. Во всем. И бесконечный мотиватор», «Лариса, вы в прекрасной форме», «Восхищаюсь вами, вы большая умница и пример даже для молодых девушек», — отметили фолловеры.

Одна из подписчиц поинтересовалась, как заставить себя заниматься каждый день. Лариса не стала игнорировать вопрос и ответила: «Мотивируйте себя сами. Ну, к примеру, тем, что через месяц упражнений будет меньше уставать спина, походка легче. И в конце концов делайте это для себя». 

Перейти к обсуждению


04 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @larisa_verbitskaya/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Лариса Вербицкая

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-01 22:43:00
420
Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
Девочка-война: как Шайло Джоли-Питт готовится к главному бою против женской природы
194 Комментариев
Гость 2019-12-02 17:41:00
289
как же вас жалко господа нищие. только 300 квадратов((( грусть тоска конечно. вы шкафом комнату перегородите и будет мосто для Богомолова . очень вам сочувствую, от чистого сердца.
Мать Ксении Собчак объяснила, почему с ними не живет Константин Богомолов
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.