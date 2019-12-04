«Пример для девушек»: поклонники восхитились стройностью 60-летней Ларисы Вербицкой

Многие недоумевают, как Ларисе Вербицкой удается великолепно выглядеть в 60 лет! На новом снимке телеведущая показала, как занимается в тренажерном зале, и вызвала восхищение подписчиков подтянутой фигурой.

Многие поклонники Ларисы Вербицкой считают, что так выглядеть в 60 лет — это колдовство, не иначе. Телеведущая изредка делится в Инстаграме секретами своей красоты. Так, она не забывает ежедневно ухаживать за кожей. Главное в поддержании молодости, как утверждает звезда, — это регулярность. Только тогда все бьюти-практики и будут работать.

Также Лариса непременно посещает фитнес-клуб. 4 декабря она разместила снимок, на котором уверенно шагает на тренажере. Чтобы волосы не мешали тренировке, телеведущая убрала их в высокий хвост. Судя по свету за окном, заниматься Вербицкая предпочитает в первой половине дня.

«Умеренная нагрузка — отличная разгрузка для тела и ума», — подписала снимок звезда.

В комментариях подписчики не могли не восхититься упорством телеведущей и ее готовностью бороться за идеальную фигуру. «Лариса! Вы — недосягаемая высота. Во всем. И бесконечный мотиватор», «Лариса, вы в прекрасной форме», «Восхищаюсь вами, вы большая умница и пример даже для молодых девушек», — отметили фолловеры.

1 2 3 ... 10 Лариса Вербицкая выглядит значительно моложе своего возраста

Одна из подписчиц поинтересовалась, как заставить себя заниматься каждый день. Лариса не стала игнорировать вопрос и ответила: «Мотивируйте себя сами. Ну, к примеру, тем, что через месяц упражнений будет меньше уставать спина, походка легче. И в конце концов делайте это для себя».