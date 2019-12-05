«Моделинг — не мое»: несмотря на успехи, Алеся Кафельникова не хочет продолжать карьеру

Не так давно мы радовались за Алесю Кафельникову, которая с блеском дебютировала на мировых подиумах, но спустя несколько месяцев после триумфа 21-летняя девушка призналась, что карьера в мире моды совсем не делает ее счастливой.

Алеся Кафельникова на показе Chanel

Казалось, что в жизни Алеси Кафельниковой наконец настала светлая полоса. Сначала девушка избавилась от наркозависимости, затем вернулась в модельный бизнес, где сразу была замечена нужными людьми. К тому же, Алеся сошлась с рэпером Фараоном, с которым рассталась из-за пристрастия к запрещенным препаратам, — теперь, когда девушка ведет здоровый образ жизни и много работает, для любви нет никаких преград.

Несмотря на видимость счастливой жизни, Твиттер модели доказывает совершенно обратное. Алеся то и дело выкладывает депрессивные посты о работе и не только.

Поклонники Кафельниковой стали все больше внимания обращать на подобные записи и уже начали переживать за модель. С одной стороны, Твиттер славится тем, что пользователи там «ноют». Грубо говоря, если Инстаграм — это приложение для красивых картинок и жизнерадостных подписей, то Твиттер — это куча иронично настроенных пользователей, которые в основном делятся жалобами на окружающих и мир в целом.

Несмотря на репутацию соцсети, все же немного не по себе читать такие заявления от Алеси, ведь она действительно способна сделать головокружительную карьеру в моделинге, но то, что она пишет, заставляет усомниться в ее боевом настрое.