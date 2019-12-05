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«Жалею о своем поведении»: Джастин Тимберлейк публично извинился перед Джессикой Бил после слухов об измене

Не так давно в СМИ обсуждалось скандальное поведение Джастина Тимберлейка. Спустя несколько дней музыкант решил расставить все точки над i и выступить с официальным заявлением. 
Джастин Тимберлейк, Джессика Бил
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

В конце ноября по интернету разлетелись кадры, компрометирующие примерного семьянина Джастина Тимберлейка. Дело в том, что папарацци удалось заснять, как мужчина заигрывает со своей коллегой по фильму «Палмер» Алишей Уэйнрайт. 

На снимках звезды вместе отдыхают в баре, держась за руки и нежно прикасаясь друг к другу. 

По фото (и уж тем более по имеющимся видео) понятно, что Джастин находится в  нетрезвом состоянии.

Алиша Уэйнрайт
Алиша Уэйнрайт

Кстати, если верить инсайдерам, после обнародования горячих кадров в СМИ у Тимберлейка действительно появились проблемы в отношениях с супругой. Конечно, Джессика постаралась закрыть глаза на инцидент и перевести все в шутку, но окончательно простить мужа не смогла. 

Именно поэтому 5 декабря Тимберлейк решил публично извиниться перед любимой.

«Я не обращаю внимания на сплетни, но ради своей семьи считаю правильным прокомментировать последние слухи. Они причиняют боль людям, которых я люблю. Ничего между мной и моей коллегой по съемкам не было. Я слишком много выпил в ту ночь и жалею о своем поведении», — написал музыкант в своем Инстаграме. 

Джастин попросил прощения у Джессики и у всей своей большой семьи. «Это не тот пример, который я хочу демонстрировать своему сыну. Я хочу быть лучшим мужем и отцом», — заявил мужчина.

Также Тимберлейк выразил надежду, что у него все же получится продолжить участие в съемках фильма «Палмер». Видимо, на фоне проблем производство картины было приостановлено. 

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05 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @alishawainwright, @jessicabiel, @justintimberlake/Instagram
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Джастин Тимберлейк, Джессика Бил

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