«Жалею о своем поведении»: Джастин Тимберлейк публично извинился перед Джессикой Бил после слухов об измене

Не так давно в СМИ обсуждалось скандальное поведение Джастина Тимберлейка. Спустя несколько дней музыкант решил расставить все точки над i и выступить с официальным заявлением.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

В конце ноября по интернету разлетелись кадры, компрометирующие примерного семьянина Джастина Тимберлейка. Дело в том, что папарацци удалось заснять, как мужчина заигрывает со своей коллегой по фильму «Палмер» Алишей Уэйнрайт.

На снимках звезды вместе отдыхают в баре, держась за руки и нежно прикасаясь друг к другу.

По фото (и уж тем более по имеющимся видео) понятно, что Джастин находится в нетрезвом состоянии.

Алиша Уэйнрайт

Кстати, если верить инсайдерам, после обнародования горячих кадров в СМИ у Тимберлейка действительно появились проблемы в отношениях с супругой. Конечно, Джессика постаралась закрыть глаза на инцидент и перевести все в шутку, но окончательно простить мужа не смогла.

Именно поэтому 5 декабря Тимберлейк решил публично извиниться перед любимой.

«Я не обращаю внимания на сплетни, но ради своей семьи считаю правильным прокомментировать последние слухи. Они причиняют боль людям, которых я люблю. Ничего между мной и моей коллегой по съемкам не было. Я слишком много выпил в ту ночь и жалею о своем поведении», — написал музыкант в своем Инстаграме.



Джастин попросил прощения у Джессики и у всей своей большой семьи. «Это не тот пример, который я хочу демонстрировать своему сыну. Я хочу быть лучшим мужем и отцом», — заявил мужчина.



Также Тимберлейк выразил надежду, что у него все же получится продолжить участие в съемках фильма «Палмер». Видимо, на фоне проблем производство картины было приостановлено.