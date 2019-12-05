«У тебя великая мама»: Влад Топалов поздравил сына с первым днем рождения

5 декабря сыну Влада Топалова и Регины Тодоренко исполнился один год. Рано утром певец опубликовал в своем микроблоге трогательный пост, посвященный празднику малыша.

Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном

В этот четверг сын Влада Топалова и Регины Тодоренко Миша отмечает свой первый день рождения. С самого утра поклонники поздравляют знаменитую пару с такой важной датой.

Счастливый отец решил начать торжественный день с поста, посвященного наследнику.

Топалов показал новое милое фото с мальчиком и поведал о своих чувствах, связанных с первым днем рождения малыша.

«Я плачу от счастья. От этой абсолютно чистой любви! Ты и твоя мама — самое дорогое, что у меня есть и когда-либо было! Каждый день прошедшего года был абсолютной сказкой. Невероятной, интересной, да, конечно, порой, невыносимо трудной, но фантастической!» — написал Топалов.

Отдельные слова Влад посвятил своей супруге Регине Тодоренко.

Мужчина обратился к сыну в будущем и попросил его быть более чутким и внимательным по отношении к своей матери.



«У тебя самая великая мама на свете! Береги, люби ее и уважай. Она совершает подвиг для тебя каждый день твоей жизни! Лет через 15-18, когда ты меня пошлешь, мама останется со мной, и она мне очень нужна здоровая. А за меня не переживай. Всегда твой папа», — закончил эмоциональное обращение Топалов.

1 2 3 ... 10 5 декабря первенцу Влада Топалова и Регины Тодоренко исполнился один год

Фолловеры восхитились поздравлением Влада. «Как душевно написал», «Поздравляю вас с самым счастливым днем!» — прокомментировали пост подписчики. Кстати, Регина Тодоренко пока сохраняет молчание в соцсетях. Интересно, что напишет для сына телеведущая?