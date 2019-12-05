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Женя Огурцова призналась, что симулировала беременность, чтобы поскорее выйти замуж

На днях экс-«Ранетка» Женя Огурцова вышла замуж за возлюбленного Николая Осипова. Как оказалось, на самом деле свадьба пары должна была состояться несколько позже — однако певица сделала все, чтобы ускорить процесс. 
Женя Огурцова и Николай Осипов
Женя Огурцова и Николай Осипов

В конце ноября 29-летняя Женя Огурцова вышла замуж в третий раз. Избранником певицы стал 32-летний музыкант Николай Осипов, который имеет несколько собственных кавер-групп. 

Мужчина сделал предложение бывшей участнице «Ранеток» в сентябре, всего через несколько месяцев после ее болезненного развода. 

На днях Женя призналась подписчикам, что из-за путаницы с документами у нее не получалось подать документы в ЗАГС, чтобы назначить регистрацию на желаемую дату. 

 
 

Девушка всерьез задумывалась о том, чтобы подкупить работников государственного учреждения. Однако ей так и не удалось «втереться в доверие» сотрудников ЗАГСа. 

Тогда Женя прибегла к более изощренному способу и... купила справку о беременности!

«Когда я рассказала Николаю о своем плане, у него в глазах читалось легкое замешательство. И вот я делаю себе живот из кофточки и шорт, перематываю все это дело эластичным бинтом и шарфом, и мы бодро идем в ЗАГС. Было очень страшно. Но когда я вижу цель, то не вижу препятствий!» — поделилась звезда. 

Огурцова со смехом вспомнила, как они с женихом изображали будущих родителей. «Николай старался быть очень нежным и заботливым, все время подавал мне руку, просил быть аккуратнее и периодически шипел мне в ухо о том, чтоб я вела себя как беременная, а не скакала, как саранча. Но повторять наш опыт не советую — трюк выполнен профессионалами», — пошутила знаменитость. 

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05 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, @ogyrtsova_official/Instagram

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Эта женщина не совсем нормальная,? Предрекают ей третий развод.

  • Тяжелый случай ....🤦‍♀️

  • Взамуж невтерпёж и в третий раз. Лишь бы не без мужика....

  • Уж лучше бы молчала. Чёрный пиар тоже пиар.

  • Ну эта симулировала.. А Седокова реально беременна чтоб выйти замж, перевести отношения на более высокий уровень, закрепиться в жизни мужчины.И всем это советовала в своих книгах. . И что лучше? Поэтому Седокова сейчас одинокая мать троих детей от разных мужчин. но справедливости ради надо сказать что пару раз у нее получилось таки беременной выйти замуж.

  • Какая неприятная

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