Женя Огурцова призналась, что симулировала беременность, чтобы поскорее выйти замуж

На днях экс-«Ранетка» Женя Огурцова вышла замуж за возлюбленного Николая Осипова. Как оказалось, на самом деле свадьба пары должна была состояться несколько позже — однако певица сделала все, чтобы ускорить процесс.

Женя Огурцова и Николай Осипов

В конце ноября 29-летняя Женя Огурцова вышла замуж в третий раз. Избранником певицы стал 32-летний музыкант Николай Осипов, который имеет несколько собственных кавер-групп.

Мужчина сделал предложение бывшей участнице «Ранеток» в сентябре, всего через несколько месяцев после ее болезненного развода.

На днях Женя призналась подписчикам, что из-за путаницы с документами у нее не получалось подать документы в ЗАГС, чтобы назначить регистрацию на желаемую дату.

Девушка всерьез задумывалась о том, чтобы подкупить работников государственного учреждения. Однако ей так и не удалось «втереться в доверие» сотрудников ЗАГСа.

Тогда Женя прибегла к более изощренному способу и... купила справку о беременности!

«Когда я рассказала Николаю о своем плане, у него в глазах читалось легкое замешательство. И вот я делаю себе живот из кофточки и шорт, перематываю все это дело эластичным бинтом и шарфом, и мы бодро идем в ЗАГС. Было очень страшно. Но когда я вижу цель, то не вижу препятствий!» — поделилась звезда.

Огурцова со смехом вспомнила, как они с женихом изображали будущих родителей. «Николай старался быть очень нежным и заботливым, все время подавал мне руку, просил быть аккуратнее и периодически шипел мне в ухо о том, чтоб я вела себя как беременная, а не скакала, как саранча. Но повторять наш опыт не советую — трюк выполнен профессионалами», — пошутила знаменитость.