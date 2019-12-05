Подписчики Анастасии Волочковой возмущены ее снимком в прозрачном кружевном боди

Анастасия Волочкова выложила фотографию из ванной комнаты, на которой позирует в просвечивающем нижнем белье. Несмотря на то, что балерина часто выставляет откровенные кадры, новый снимок все же удивил ее поклонников.

4 декабря 43-летняя Анастасия Волочкова встряхнула Инстаграм своим новым постом. На фото балерина позирует в прозрачном боди, направив камеру на зеркало. В подписи Анастасия порассуждала на тему ухода за кожей, но ее фолловеров настолько смутил снимок, что в комментариях никто и слова не сказал о косметике.

После публикации откровенного кадра реакция подписчиков не заставила себя долго ждать: «Пошло, вульгарно», «В этом только спят! Зачем в Инстаграм-то выкладывать?», «Почему нельзя показать себя с достоинством, без пошлости? Красивая же женщина».

1 2 3 ... 10 Анастасия Волочкова обожает эпатировать публику, и ей снова это удалось!

Помимо прочего, фолловеры заметили на снимке неумелый фотошоп. Похоже, что Волочкова пыталась незаметно уменьшить руку. Искренне не понимаем желание и без того невероятно худой Анастасии редактировать свои фото.