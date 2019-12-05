Ксения Бородина высказалась о скандале вокруг своего салона красоты

Телеведущая сообщила, как относится к тому, что из ее салона красоты за видеосъемку выгнали клиентку. Ксения категорично заявила, что не позволит блогерам пиариться за ее счет.

Ксения Бородина часто общается со своими подписчиками. Она комментирует их письма, отвечает на комментарии, не стесняясь в выражениях, и не оставляет без внимания многочисленные вопросы. На днях телеведущая вновь утолила любопытство фолловеров.

В том числе, звезду спросили о недавнем происшествии в ее салоне красоты. Стало известно, что одну из клиенток попросили уйти из заведения. Ксения назвала ее «ревизорро». Судя по всему, девушка отправилась в салон с камерой наперевес, чтобы снять, как ей оказывают услугу и поделиться отзывом с подписчиками. Однако ее желание сотрудники заведения явно восприняли в штыки. Ксения объяснила, с чем связано поведение мастеров ее салона: оказалось, что многие блогеры зарабатывают на ее имени, намеренно оставляя негативные отзывы.

«Если вы, блогеры, хотите себе пиара за мой счет, то у вас не получится. Приходить, делать укладки, а потом специально растрепать волосы, писать, что у меня плохо, и поднимать себе рейтинг таким образом?!» — негодовала телеведущая.

Впрочем, на этом знаменитость не остановилась и посвятила сразу несколько инстаграм-историй инциденту. Она заговорила и о своем отношении к блогерам. По ее словам, в этой сфере есть талантливые люди, за чьим творчеством действительно интересно наблюдать. Но существуют и те, кто пытается набрать подписчиков за счет скандальных историй и разоблачений. Как раз таких блогеров Бородина на дух не переносит.

Как заметила Ксения, в салоне стараются аккуратно предупредить клиентов о запрете на съемку: «Делаем скидку и просим больше не снимать. А они выставляют это так, что их выгнали с позором, так вот — это наглое вранье».

Фолловеры указали Бородиной, что съемка в общественных местах не запрещена, поэтому вступать с клиенткой в полемику сотрудникам в любом случае не стоило. Однако и на это Ксения нашла, что ответить. Она сообщила, что девушка снимала мастера, а та была против этого:

«Если вы хотите мастер-класс, то это услуга платная. Если не хотите, тогда мастер вправе отказать, чтобы его снимали. Мы ничего не боимся, поверьте. Мы не любим, когда хайпят на моем имени, специально переворачивая факты и ситуацию».

1 2 3 ... 10 Ксения Борродина не только ведет самую известную телестройку страны

Высказавшись от души, Ксения решила, что этому случаю было уделено слишком много внимания, поэтому вскоре сменила тему.