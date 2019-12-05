Ксения Бородина высказалась о скандале вокруг своего салона красоты

Ксения Бородина часто общается со своими подписчиками. Она комментирует их письма, отвечает на комментарии, не стесняясь в выражениях, и не оставляет без внимания многочисленные вопросы. На днях телеведущая вновь утолила любопытство фолловеров.
В том числе, звезду спросили о недавнем происшествии в ее салоне красоты. Стало известно, что одну из клиенток попросили уйти из заведения. Ксения назвала ее «ревизорро». Судя по всему, девушка отправилась в салон с камерой наперевес, чтобы снять, как ей оказывают услугу и поделиться отзывом с подписчиками. Однако ее желание сотрудники заведения явно восприняли в штыки. Ксения объяснила, с чем связано поведение мастеров ее салона: оказалось, что многие блогеры зарабатывают на ее имени, намеренно оставляя негативные отзывы.
Впрочем, на этом знаменитость не остановилась и посвятила сразу несколько инстаграм-историй инциденту. Она заговорила и о своем отношении к блогерам. По ее словам, в этой сфере есть талантливые люди, за чьим творчеством действительно интересно наблюдать. Но существуют и те, кто пытается набрать подписчиков за счет скандальных историй и разоблачений. Как раз таких блогеров Бородина на дух не переносит.
Фолловеры указали Бородиной, что съемка в общественных местах не запрещена, поэтому вступать с клиенткой в полемику сотрудникам в любом случае не стоило. Однако и на это Ксения нашла, что ответить. Она сообщила, что девушка снимала мастера, а та была против этого:
Высказавшись от души, Ксения решила, что этому случаю было уделено слишком много внимания, поэтому вскоре сменила тему.