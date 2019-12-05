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Ксения Бородина высказалась о скандале вокруг своего салона красоты

Телеведущая сообщила, как относится к тому, что из ее салона красоты за видеосъемку выгнали клиентку. Ксения категорично заявила, что не позволит блогерам пиариться за ее счет.
Ксения Бородина

Ксения Бородина часто общается со своими подписчиками. Она комментирует их письма, отвечает на комментарии, не стесняясь в выражениях, и не оставляет без внимания многочисленные вопросы. На днях телеведущая вновь утолила любопытство фолловеров.

В том числе, звезду спросили о недавнем происшествии в ее салоне красоты. Стало известно, что одну из клиенток попросили уйти из заведения. Ксения назвала ее «ревизорро». Судя по всему, девушка отправилась в салон с камерой наперевес, чтобы снять, как ей оказывают услугу и поделиться отзывом с подписчиками. Однако ее желание сотрудники заведения явно восприняли в штыки. Ксения объяснила, с чем связано поведение мастеров ее салона: оказалось, что многие блогеры зарабатывают на ее имени, намеренно оставляя негативные отзывы.

Ксения Бородина
«Если вы, блогеры, хотите себе пиара за мой счет, то у вас не получится. Приходить, делать укладки, а потом специально растрепать волосы, писать, что у меня плохо, и поднимать себе рейтинг таким образом?!» — негодовала телеведущая.

Впрочем, на этом знаменитость не остановилась и посвятила сразу несколько инстаграм-историй инциденту. Она заговорила и о своем отношении к блогерам. По ее словам, в этой сфере есть талантливые люди, за чьим творчеством действительно интересно наблюдать. Но существуют и те, кто пытается набрать подписчиков за счет скандальных историй и разоблачений. Как раз таких блогеров Бородина на дух не переносит. 

Как заметила Ксения, в салоне стараются аккуратно предупредить клиентов о запрете на съемку: «Делаем скидку и просим больше не снимать. А они выставляют это так, что их выгнали с позором, так вот — это наглое вранье».

Фолловеры указали Бородиной, что съемка в общественных местах не запрещена, поэтому вступать с клиенткой в полемику сотрудникам в любом случае не стоило. Однако и на это Ксения нашла, что ответить. Она сообщила, что девушка снимала мастера, а та была против этого:

«Если вы хотите мастер-класс, то это услуга платная. Если не хотите, тогда мастер вправе отказать, чтобы его снимали. Мы ничего не боимся, поверьте. Мы не любим, когда хайпят на моем имени, специально переворачивая факты и ситуацию».

Высказавшись от души, Ксения решила, что этому случаю было уделено слишком много внимания, поэтому вскоре сменила тему. 

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05 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @borodylia/Instagram
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Ксения Бородина

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • И что, что мастер была за работой, это общественное место, если бы мастер у себя дома прием проводила, тогда да, придумали свои какие то правила, бред

  • Она такая автоиитарная! Сталин в юбке.

  • Салон и правда не очень, делала два года ногти, каждый раз одно и тоже, гель темнел через неделю... Объясняли, что это у всех так, ага сменила салон на более дешёвый (!!) Ничего больше не темнеет!!

  • Да не ходите к ней в салон и все, пусть сидит одна.

  • Мастер хоть и на работе, но он от этого человеком и личностью не перестаёт быть. Если мастер хотел бы известность в интернет ресурсах, он уж нашёл бы способ это сделать. А так конституцию ещё ни кто не отменял в нашей стране. Человек вправе отказаться от видео съёмки на работе он или нет.

  • По конституции съемка не запрещена в местах обслуживания. Даже в операционной вы имеете право сделать запись работы врача.

  • Я б принципиально полицию вызвала и оформила б инцидент.Салон красоты - общественное место. Мастер за работой.Клиент имеет полное право снимать открытые пространства.Бородина совсем уже берега потеряла.

  • А вообще мне интересно, как может вообще прийти в голову мысль пойти в ее салон.Это как книжку ее муженька прочитать.

  • а была такой скромняшкой, когда с Собчак вела Дом2, а сейчас дорвалась до денег и славы и ведет себя скандально или даже обиженно на жизнь. Такое ощущение, что у нее внутри сидит обида на Омарова, за то что он ее опозорил перед всей страной с изменой, прогнать не может и жить с ним тоже, вот и бесится

  • Гость

    И что, что мастер была за работой, это общественное место, если бы мастер у себя дома прием проводила, тогда да, придумали свои какие то правила, бред

    Нет, салон не является общественным местом, это не улица. Это салон частного лица, где могут производиться процедуры, связанные со здоровьем клиента. И съемку там можно запретить.

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