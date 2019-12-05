Как Настя Ивлеева оказалась на пресс-конференции Дмитрия Медведева и какой вопрос ему задала

5 декабря прошло ежегодное итоговое интервью «Разговор с Дмитрием Медведевым», в ходе которого премьер-министр побеседовал с приглашенными представителями ведущих телеканалов России. Среди присутствующих можно было заметить и людей, связанных с шоу-бизнесом. Например, канал ТНТ представлял Тимур Батрутдинов, а «Пятницу!» — Настя Ивлеева.
Для серьезного мероприятия звезда выбрала белоснежный костюм и убрала волосы в пучок.
Будучи не только телеведущей, но также и блогером-миллионником, Настя не могла не поинтересоваться о судьбе своих коллег по цеху. Ведь те переживают из-за закона, который, по слухам, может поставить под удар их деятельность на YouTube. Поэтому говорила Ивлеева за всех:
Дмитрий Анатольевич явно узнал Настю и охотно ответил на ее вопрос, поспешив успокоить девушку. По его словам, беспокоиться не стоит и российских блогеров не станут лишать основного заработка.
По словам Медведева, запреты неэффективны и обойти их в Интернете довольно легко. Кроме того, цель законопроекта заключается совершенно в другом. Как утверждает премьер-министр, он направлен на то, чтобы Россию не отрезали от мировой Сети в случае международного конфликта. Кажется, Настя была удовлетворена таким ответом, так как она не стала дополнять вопрос.
Добавим, что Настя Ивлеева является одним из самых популярных блогеров в Рунете, поэтому к ее творчеству в ближайшее время вряд ли ослабнет интерес.