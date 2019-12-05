Как Настя Ивлеева оказалась на пресс-конференции Дмитрия Медведева и какой вопрос ему задала

5 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция «Разговор с Дмитрием Медведевым». Премьер-министр побеседовал с представителями 20 телеканалов. Многие были удивлены, когда увидели в студии... Настю Ивлееву в непривычном строгом образе.

5 декабря прошло ежегодное итоговое интервью «Разговор с Дмитрием Медведевым», в ходе которого премьер-министр побеседовал с приглашенными представителями ведущих телеканалов России. Среди присутствующих можно было заметить и людей, связанных с шоу-бизнесом. Например, канал ТНТ представлял Тимур Батрутдинов, а «Пятницу!» — Настя Ивлеева.

Для серьезного мероприятия звезда выбрала белоснежный костюм и убрала волосы в пучок.

Будучи не только телеведущей, но также и блогером-миллионником, Настя не могла не поинтересоваться о судьбе своих коллег по цеху. Ведь те переживают из-за закона, который, по слухам, может поставить под удар их деятельность на YouTube. Поэтому говорила Ивлеева за всех:

«В связи с принятием закона о суверенном интернете планируется ли в нашей стране закрытие такой площадки, как YouTube. Если да, то когда? И что делать производителям контента, чей доход напрямую зависит от этой площадки? Меня этот вопрос особенно остро интересует».

Дмитрий Анатольевич явно узнал Настю и охотно ответил на ее вопрос, поспешив успокоить девушку. По его словам, беспокоиться не стоит и российских блогеров не станут лишать основного заработка.

«Ничего никто закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется. И те, кто был на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube. Они ее меняют, делают более строгой. Но вот тот закон, о котором вы говорите, он действительно направлен не на то, чтобы что-то там запретить», — сообщил премьер-министр страны.

По словам Медведева, запреты неэффективны и обойти их в Интернете довольно легко. Кроме того, цель законопроекта заключается совершенно в другом. Как утверждает премьер-министр, он направлен на то, чтобы Россию не отрезали от мировой Сети в случае международного конфликта. Кажется, Настя была удовлетворена таким ответом, так как она не стала дополнять вопрос.

«Что касается производителей контента, то, мне кажется, их благополучие зависит от них самих. Если интересно — будут смотреть», — резюмировал Медведев.

Добавим, что Настя Ивлеева является одним из самых популярных блогеров в Рунете, поэтому к ее творчеству в ближайшее время вряд ли ослабнет интерес.