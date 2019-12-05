«Есть и плюсы»: Милла Йовович не переживает, что набрала за время беременности уже 22 кг

Милла Йовович поделилась с фолловерами в Инстаграме подробностями своей беременности и рассказала несколько интересных фактов!

43-летняя Милла Йовович совсем скоро станет мамой — уже в третий раз! Актриса, которая славится своей откровенностью и честностью, на днях написала большой пост в Инстаграме, в котором поведала, что очень поправилась.

«Я набрала почти столько же, сколько и во время прошлых беременностей — около 22 килограммов. Пока что. Но это просто показатель того, что ваше тело делает то, что должно. Скажу, что я не тренировалась во время этой беременности, как во время прошлой. Но я же суперпараноик и просто очень осторожна, чтобы не допустить ничего, что потенциально может привести к выкидышу», — написала артистка.

К сожалению, Милла знает, о чем говорит: в мае этого года Йовович откровенно рассказала о том, что ей пришлось прервать третью беременность в 2017 году на сроке четыре с половиной месяца. В это время она находилась на съемках в Восточной Европе: «Мне пришлось пережить искусственные роды, но главное — все это время я была в сознании. Это был самый мучительный и страшный опыт в моей жизни, мне до сих пор снятся кошмары».

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Также Милла рассказала подписчикам, что в ее беременности есть несравненная польза — значительно округлившиеся формы. «В любом случае, плюсом является то, что ко мне вернулись мои ''мамина'' грудь, что весьма интересно для девушки, которая всегда была плоской, как доска. Так что я наслаждаюсь моментом, пока он длится!».