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Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева

Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.

4 декабря на просторах YouTube появилось увлекательное интервью Дмитрия Шепелева. Телеведущий встретился с Ксенией Собчак и откровенно поговорил о воспитании сына Платона, новой возлюбленной и отношениях с семьей покойной Жанны Фриске, его бывшей гражданской супруги.

Ничего приятного об отце и матери Жанны Шепелев сказать не мог — они до сих пор не общаются. Дмитрий затронул сложную тему пропавших денег «Русфонда». Напомним, организация выделила средства на лечение Жанны Фриске от глиобластомы. К сожалению, спасти певицу не получилось — она скончалась в 2015 году. За несколько дней до ее смерти счет, на котором лежали средства в сумме 21 млн рублей, оказался пустой.

Выяснилось, что деньги сняли Владимир Борисович Фриске и его жена Ольга — они, кстати, все отрицали. В результате «Русфонд» потребовал вернуть средства, а должниками в равной доле стали мать, отец и сын Фриске. 

«Я выплатил долю Платона. Он же не может за себя заплатить, поэтому эти деньги выплатил я», — сказал Шепелев и подчеркнул, что действия родителей Фриске — это «не про любовь, а про жадность, воровство и подлость».

По словам Дмитрия, бабушка и дедушка до сих пор не видятся с внуком, хотя именно они инициировали установление порядка общения с Платоном через суд. Хотя по ток-шоу, как заметил Шепелев, Виктор ходит регулярно. Ну и — вишенка на торте — телеведущий поведал, что за последние два года жизни Жанна не общалась с отцом и даже предупредждала гражданского мужа, что тот «будет ему гадить».

Владимир Фриске, естественно, возмущен до глубины души. «Чтоб он сдох после таких слов! Мы с дочкой последние два года не отходили друг от друга. И она любила что папу, что маму больше всего на свете. Эту м***ь она ненавидела. Все, не хочу больше на эту тему говорить», — заявил он в беседе с журналистами Teleprogramma.pro.

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05 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @dmitryshepelev, @friske_natalia/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Ксения Собчак/Yotube.com, Persona Stars, PhotoXPress.ru
Теги

Жанна Фриске, Платон Шепелев-Фриске, Владимир Фриске, Дмитрий Шепелев

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Вот гад папаша

  • Я за Шепелева.А семья Фрисков-вся лживая,ненастоящая,прям злая.

  • Что по новому кругу начинается?) Что-то мало папаша сказал, щас с мыслями соберется и на новое ток-шоу примчится.

  • Родители любят своих детей. Искренне сочувствую семье Фриске.

  • общалась она постоянно, Шепелев просто отбеливается

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