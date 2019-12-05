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Даже в «мужском» жакете и рубашке Юлия Высоцкая выглядит женственно и элегантно

Юлия Высоцкая не перестает удивлять своими стильными образами. В этот раз звезда доказала, что способна выглядеть женственно даже в маскулинном наряде!
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая

Юлия Высоцкая часто путешествует. Сейчас актриса находится на гастролях в Берлине, где играет в спектакле «Дядя Ваня». Юлия поделилась фотографиями из Германии, на которых запечатлена в жакете с мужского плеча и рубашке. Несмотря на довольно сдержанный аутфит, Юлия выглядела очень элегантно.

Высоцкая выложила серию фотографий из Берлина, на которых позирует в брючном костюме итальянского бренда Fabiana Filippi, черной рубашке и массивных ботинках Dr.Martens. Юлия держит в руках букет, подаренный после спектакля.

Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая

Подписчики осыпали Высоцкую комплиментами: «Достойный восхищения костюм! Вам очень идет!», «С такой фигурой любой костюм набирает баллы», «Вкус что надо! Очаровашка», «Потрясающий костюм, потрясающая женщина и актриса».

Фоллловеры отдельно поблагодарили Юлию и труппу за прекрасный спектакль, отметили блистательную актерскую игру и отличную постановку.

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05 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Андрей Калмыков/Woman.ru, @juliavysotskayaofficial/Instagram
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Юлия Высоцкая

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  • Где вы увидели женственность и элегантность?Одни кривляния,ужимки и вульгарность!

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