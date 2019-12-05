Дженнифер Лопес заявила, что готова родить в свои 50 лет

Ого! Дженнифер Лопес призналась, что готова снова стать мамой! Сейчас она счастлива в отношениях с 44-летним бейсболистом Алексом Родригезом и уже готова попробовать завести с ним ребенка.

Джей Ло заявила, что хочет детей от своего жениха Алекса Родригеза. «Я не знаю, какие у Бога планы, но я хотела бы попробовать. Я открыта для для такой возможности!» — поделилась Дженнифер в интервью People.

От первого брака с Марком Энтони у исполнительницы двое детей — 11-летние двойняшки Эмма и Макс. У Родригеза две дочери — 15-летняя Наташа и 11-летняя Элла.

Знаменитости быстро нашли общий язык с наследниками друг друга, да и сами дети почти сразу подружились между собой. По словам Лопес, Эмма и Макс очень обрадовались, когда узнали, что Алекс сделал их маме предложение. «Они знают, что для них у нас всегда найдется любовь», — отметила звезда.

Джей Ло обожает детей и совсем этого не скрывает. Знаменитость не раз признавалась, что стала лучше именно благодаря своим двойняшкам. «И теперь Макс и Эмма были бы рады, если бы у них появилась еще одна сестричка или братик!» — добавила Дженнифер.



Также знаменитость рассказала о своих отношениях с Родригезом: "Мы так похожи… Мы помогаем друг другу стать лучше и стараемся дать нашим детям как можно больше в духовном плане. Я никогда еще не была так счастлива и не наслаждалась жизнью так, как сейчас».

