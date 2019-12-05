Восточный жених Евгении Феофилактовой объяснил, почему они расстались

На днях стало известно о расставании Евгении Феофилактовой с ливанским бизнесменом Маджидом Гиагиа. Мужчина вышел на связь с журналистами, чтобы объяснить, почему так резко оборвались его отношения с русской красавицей.

Маджид Гиагиа и Евгения Феофилактова

В конце октября Евгения Феофилактова представила публике своего нового возлюбленного — восточного бизнесмена Маджида Гиагиа. У влюбленных были серьезные планы на совместное будущее — они уже даже начали планировать свадьбу и детей.

В своем Инстаграме Маджид пояснил, что он снова одинок. Ну а Евгения намекнула на новый жизненный этап, кардинально изменив прическу.

На Гиагиа уже полились обвинения в том, что он встречался с Феофилактовой за спиной у своей законной жены. Чтобы расставить все точки над i, мужчина вышел на связь с российскими журналистами.

5 декабря бизнесмен публично заявил, что причиной разрыва со звездой стала ее жажда славы и зависимость от соцсетей.

«Как бизнесмен и продюсер, я не хочу, чтобы моя будущая жена публиковала откровенные фото в Инстаграме и заботилась только о своем образе в Интернете, а не о семье», — признался Маджид порталу «СтарХит».

1 2 3 ... 10 Маджид Гиагиа рассказал свою версию расставания с Евгенией Феофилактовой

Также ливанец пригрозил Феофилактовой опубликовать в СМИ все их переписки насчет расставания, если она вдруг начнет доказывать, что на самом деле все было не так. «Советую ей как можно скорее обратиться к психиатру, потому что в конечном итоге будет страдать она», — резюмировал мужчина.