Легендарный американский журнал Time регулярно посвящает свои выпуски политическим событиям, происходящим в мире. Нередко в таких случаях материалы номера могут быть сосредоточены на определенном деятеле и том, как он решает глобальные проблемы.
«Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом» — такая подпись находится под портретом политика.
Руководство Time выбрало необычную, несколько неформальную фотографию лидера страны.
В своих соцсетях Time проанонсировал: в интервью президент Украины поведал, что не боится импичмента.
Напомним, Зеленский возглавляет Украину меньше года и впервые стал героем этого международного издания. У Владимира Путина, например, имеется около десяти обложек Time.
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