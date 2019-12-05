Честь попасть на обложку Time выпадает только самым важным персонам мира. Так, на своем новом номере редакторы журнала решили разместить фото президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский

Легендарный американский журнал Time регулярно посвящает свои выпуски политическим событиям, происходящим в мире. Нередко в таких случаях материалы номера могут быть сосредоточены на определенном деятеле и том, как он решает глобальные проблемы.

В декабре редакторы Time поместили на обложку европейской версии журнала фото нового президента Украины Владимира Зеленского.

«Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом» — такая подпись находится под портретом политика.

Руководство Time выбрало необычную, несколько неформальную фотографию лидера страны.

На снимке Владимир Александрович позирует не в пиджаке, а в свитере, выглядит уставшим.

В своих соцсетях Time проанонсировал: в интервью президент Украины поведал, что не боится импичмента.

Напомним, Зеленский возглавляет Украину меньше года и впервые стал героем этого международного издания. У Владимира Путина, например, имеется около десяти обложек Time.