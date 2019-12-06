Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за 28-летнего баскетболиста

Еще в начале весны многие СМИ сообщали, что 34-летняя жена Андрея Григорьева-Апполонова Мария променяла его на 28-летнего баскетболиста Андрея Зубкова.
После 17 лет брака Андрею и Марине удалось сохранить теплые дружеские отношения. Певец признавался, что рад за бывшую жену и желает ей счастья с новым возлюбленным.
Что же, сейчас Григорьеву-Апполонову предстоит доказать, что он действительно хорошо относится к ее избраннику.
Влюбленные выложили фотографии, на которых показывают помолвочное кольцо молодой женщины. «Вместе до конца», — кратко подписал баскетболист кадр с новоиспеченной невестой.
Интернет-пользователи засыпали пару поздравлениями. «Здорово, вы очень красивая пара», «Счастья вам и вечной любви!», «Любите друг друга и никого не слушайте!» — прокомментировали «помолвочное» фото подписчики.