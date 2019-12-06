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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за 28-летнего баскетболиста

Андрей и Мария Григорьевы-Апполоновы официально перестали быть мужем и женой всего несколько месяцев назад. И, кажется, молодая женщина уже сказала «Да!» новому избраннику. 
Андрей Григорьев-Апполонов
Андрей и Мария Григорьевы-Апполоновы с сыновьями

Еще в начале весны многие СМИ сообщали, что 34-летняя жена Андрея Григорьева-Апполонова Мария променяла его на 28-летнего баскетболиста Андрея Зубкова. 

Сначала звездные супруги опровергали подобные новости, но в начале сентября все же официально развелись

После 17 лет брака Андрею и Марине удалось сохранить теплые дружеские отношения. Певец признавался, что рад за бывшую жену и желает ей счастья с новым возлюбленным. 

 
 

Что же, сейчас Григорьеву-Апполонову предстоит доказать, что он действительно хорошо относится к ее избраннику. 

Поздним вечером 5 декабря Мария и Андрей объявили о своей помолвке!

Влюбленные выложили фотографии, на которых показывают помолвочное кольцо молодой женщины. «Вместе до конца», — кратко подписал баскетболист кадр с новоиспеченной невестой. 

Интернет-пользователи засыпали пару поздравлениями. «Здорово, вы очень красивая пара», «Счастья вам и вечной любви!», «Любите друг друга и никого не слушайте!» — прокомментировали «помолвочное» фото подписчики. 

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06 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @apollonov_ag, @k1x1k, @masha.g.a/Instagram
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Андрей Григорьев-Апполонов

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Молоток тетка.И моложе, и богатый, и женился сразу.Мои поздравления

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